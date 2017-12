Pięcioosobowa rodzina wśród dziesięciu zabitych w wypadku





Dziesięć osób zginęło, a dwie zostały ranne w wyniku wypadku samochodowego na południowo-zachodnim wybrzeżu Meksyku, w pobliżu Acapulco. Po zderzeniu dwóch samochodu i motocykla pojazdy stanęły w ogniu.

Do wypadku doszło w piątek późnym wieczorem. Dwa samochody i motocykl zderzyły się na autostradzie niedaleko miasta Benito Juarez między miastami Acapulco i Zihuatanejo (stan Guerrero) - poinformowało Proteccion Civil (Obrona Cywilna). Są to dwa bardzo popularne miejsca na pacyficznym wybrzeżu Meksyku, często odwiedzane przez rodzimych i zagranicznych turystów.

Jak informuje "El Pais" wśród ofiar było pięcioro członków tej samej rodziny, podróżującej z Waszyngtonu do Atoyac de Alvarez - położonego 15 minut drogi od miejsca wypadku. Siedem z ofiar podróżowało w jednej z furgonetce.



Oficjalnie służby meksykańskie nie podały narodowości osób, które zginęły, ale upubliczniono wiek ofiar. To dwójka dzieci: jednoroczne i czteroletnie oraz dorośli w wieku od 26 do 76 lat. Ranni, którzy przeżyli, mają 8 i 18 lat.



Na miejscu prokuratura bada okoliczności wypadku.



Autostrada wzdłuż wybrzeża Pacyfiku jest zwykle częściej uczęszczana pod koniec roku, kiedy turyści przyjeżdżają na plaże na wakacje.

Źródło: mapy Google Autostrada Acapulco-Zihuatanejo