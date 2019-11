Meksyk wyciąga dłoń do prezydenta Boliwii. Proponuje mu azyl

Foto: PAP/EPA/PETER FOLEY Video: Reuters

Prezydent Boliwii Evo Morales podał się do dymisji

11.10.2019 l - Do moich boliwijskich braci i sióstr na całym świecie. Przemawiam do was w obecności wiceprezydenta oraz ministra zdrowia. Chcę was poinformować, że po wysłuchaniu moich przyjaciół z federacji ruchów społecznych CONALCAM oraz związku zawodowego robotników i głosu z kościoła katolickiego, rezygnuję z pełnionej funkcji prezydenta kraju - oznajmił Morales w przemówieniu transmitowanym w boliwijskiej telewizji.

»