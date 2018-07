Meksyk wyciągnie rękę do USA. Zapowiedź prezydenta elekta

Meksyk ma nowego prezydenta. "Upartością przypomina Trumpa" Przywódca Partii... czytaj dalej » Lopez Obrador, który z wynikiem około 53 proc. głosów wygrał niedzielne wybory jako pierwszy we współczesnej historii Meksyku kandydat lewicowy, zapewnił, że kiedy obejmie urząd, "wyciągnie rękę" do amerykańskiego rządu.

- Szczerze wyciągniemy rękę, żeby poszukać relacji przyjaźni i współpracy ze Stanami Zjednoczonymi - mówił w wywiadzie dla telewizji Televisa.

Lopez Obrador, lider Ruchu Odnowy Narodowej (Morena), podziękował również prezydentowi Donaldowi Trumpowi za jego wpis w mediach społecznościowych z gratulacjami. "Jest wiele do zrobienia, co przyniesie korzyści zarówno Stanom Zjednoczonym, jak i Meksykowi!" - napisał w tweecie amerykański prezydent, podkreślając, że bardzo się cieszy na współpracę z nowym meksykańskim szefem państwa.

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!