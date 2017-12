W porachunkach karteli narkotykowych dążących do objęcia kontrolą stanów Jalisco, Michoacan i Veracruz zginął w czwartek kandydat na mera miasta Tomatlan. Napastnik zastrzelił Saula Galindo przed jego domem - podała prokuratura stanu.

Motywy zabójstwa Galindo, aktywisty centrolewicowej Partii Rewolucji Demokratycznej (PRD), nie są znane.

Kartele walczą o wpływy

Miasteczko Tomatlan, które liczy niespełna 36 tysięcy mieszkańców, stało się sceną brutalnego mordu politycznego, z tych samych zapewne powodów, dla których w mieście Jalisco w ubiegłym tygodniu został zastrzelony działacz centrolewicowego Ruchu Obywatelskiego - pisze Reuters.



Wiele wskazuje na to, że wybory regionalne w Meksyku poprzedzi fala przemocy, ponieważ kartele narkotykowe będą starać się o umocnienie swych wpływów - dodaje agencja.



Na terenie, gdzie doszło do zabójstw, jest ok. 125 miast i miasteczek, których władze będą wybierane w lipcu 2018 r. Jednocześnie o kontrolę nad stanami Jalisco, Michoacan i Veracruz zabiega najsilniejszy, niedawno powstały narkotykowy Kartel Nowego Pokolenia z Jalisco (CJNG), który walczy o wpływy z kartelem Rycerzy Templariuszy i kartelem Los Zetas.

Na czele CJNG stoi Nemesio Oseguera Cervantes ("El Mencho"), jeden z najbardziej poszukiwanych w Meksyku baronów narkotykowych.

Rośnie liczba zabójstw

Liczba zabójstw w Meksyku, w tym - zabójstw politycznych, jest wysoka i wciąż rośnie - alarmują media. Meksyk najprawdopodobniej zakończy 2017 r. z największą liczbą morderstw od dwóch dekad - podał w comiesięcznym raporcie rządowy sekretariat ds. bezpieczeństwa publicznego. Do końca listopada br. odnotowano rekordowe ponad 23,1 tys. zabójstw.



Zarejestrowana w okresie od stycznia do listopada 2017 roku liczba morderstw jest większa niż najwyższy w ostatnich 20 latach wynik z 2011 roku - 22 409 morderstw.



Dla porównania w analogicznym okresie roku 2016 zarejestrowano 18 725 zabójstw.



Wśród najbardziej dotkniętych przemocą meksykańskich stanów są Guerrero (na południowym zachodzie kraju), Kalifornia Dolna (na Półwyspie Kalifornijskim), Meksyk (środkowa część kraju), Veracruz (położony nad Atlantykiem) i Chihuahua (przy granicy z USA).



Prezydent Meksyku Enrique Pena Nieto jest krytykowany za nieskuteczne działania podejmowane w obliczu rosnącej przestępczości.