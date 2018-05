Wojny gangów pochłaniają kolejne ofiary. Znaleziono dziewięć ciał

Foto: Wikipedia CC BY SA 3.0 Video: Reuters

UE porozumiała się z Meksykiem w sprawie umowy o wolnym handlu

21.04 | Unia Europejska zakończyła w sobotę negocjacje nowej umowy o wolnym handlu z Meksykiem. Praktycznie cały handel towarami między Wspólnotą a Meksykiem nie będzie objęty cłami. Będzie to dotyczyć także sektora rolnego. Zadowolenia z osiągnięcia porozumienia nie ukrywali komisarz do spraw handlu UE Cecilia Malmstrom, komisarz do spraw rolnictwa Phil Hogan oraz minister gospodarki Meksyku Ildefonso Guajardo Villarreal.

