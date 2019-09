Meksykańscy policjanci zablokowali największe lotnisko w Ameryce Łacińskiej





Prezydent Meksyku Andreas Manuel Obrador zastąpił policję federalną nową zmilitaryzowaną formacją - Gwardią Narodową. Setki policjantów w geście protestu zablokowało w piątek dostęp do głównego terminala lotniska w stolicy Meksyku - mieście Meksyk.

Prezydent Meksyku: nie będę ubiegał się o reelekcję Prezydent Meksyku... czytaj dalej » Około 300 funkcjonariuszy zablokowało drogi dojazdowe do terminala nr 1 międzynarodowego lotniska im. Benito Juareza, najruchliwszego w Ameryce Łacińskiej. Terminal obsługuje zarówno loty krajowe, jak i międzynarodowe.

Policjanci protestowali przeciwko decyzji prezydenta Andresa Manuela Obradora o rozwiązaniu policji federalnej. Jej miejsce ma zająć nowa zmilitaryzowana formacja nazwana Gwardią Narodową.

Demonstracja trwała przez ponad 6 godzin do piątku wieczór, okresowo uniemożliwiając dojazd do terminala. Władze lotniska zorganizowały autobusowy transport zastępczy, ale pasażerowie, aby do niego dotrzeć, musieli pokonać, ciągnąc walizy, odległość kilkuset metrów.

Lotnisko im. Benito Juareza obsłużyło w 2017 roku 44,7 mln pasażerów, co postawiło je na pierwszym miejscu w Ameryce Łacińskiej przed portem lotniczym w brazylijskim Sao Paulo.