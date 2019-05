Książę Karol "nie może się doczekać", aż zobaczy wnuka





Następca brytyjskiego tronu książę Karol przebywający z wizytą w Niemczech powiedział we wtorek, że "nie mógłby być już bardziej zachwycony" niż jest obecnie z wieści, które nadeszły w poniedziałek z Windsoru. Tam księżna Meghan urodziła nad ranem 7 maja chłopca.

Książę Karol - dziadek nowo narodzonego chłopca i ojciec księcia Harry'ego - zapytany w Berlinie o swoje odczucia po wiadomościach z Wysp, dodał, że już "nie może się doczekać" momentu, w którym po powrocie będzie mógł zobaczyć wnuka.

"To chłopiec!". Księżna Meghan urodziła Księżna Sussex... czytaj dalej » - Jestem bardzo zadowolony i miło mi, że mogę powitać mego własnego brata w stowarzyszeniu odbierania snu, to znaczy rodzicielstwie - powiedział tymczasem we wtorek książę William, ojciec trójki dzieci. - Mam nadzieję, że w następnych dniach uda im się nacieszyć nowym członkiem rodziny i wszystkimi wynikającymi z tego radościami - dodał.

Księżna Kate dodała, że ona i jej mąż "nie mogą się doczekać", by poznać chłopca i dowiedzieć się, jak ma na imię.

To chłopiec

Chłopiec - pierwsze dziecko Meghan i Harry'ego - w poniedziałek nie miało jeszcze imienia. Młody tata dodał tego dnia, że najprawdopodobniej w środę para książęca poinformuje o tej decyzji opinię publiczną.

Zarówno dziecko jak i Meghan po porodzie czuli się dobrze i odpoczywali.

Pierwsza o narodzinach kolejnego prawnuka dowiedziała się - zgodnie z tradycją - królowa Elżbieta II.

Informacja o narodzinach została przekazana w komunikacie Pałacu Buckingham oraz wpisie na koncie pary na Instagramie.

- Jesteśmy oboje absolutnie podekscytowani i wdzięczni za okazaną nam miłość oraz wsparcie, to było wspaniałe - powiedział później w krótkiej wypowiedzi dla mediów Harry, dodając, że "to najbardziej niesamowite doświadczenie, jakie mógł sobie wyobrazić".

- Jestem niezwykle dumny z mojej żony. Każdy ojciec i rodzic zawsze powie, że jego dziecko jest absolutnie wspaniałe, ale ta mała kruszyna jest absolutnie czymś, za co mógłbym umrzeć. Jestem przeszczęśliwy - dodał.



Książę zapowiedział również, że - zgodnie z wcześniejszym planem - w ciągu kolejnych dni para pokaże pierwsze zdjęcia syna.

Bukmacherzy spodziewają się, że nowy członek rodziny królewskiej otrzyma imię Arthur, James lub Philip.