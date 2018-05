Meghan Markle: mój ojciec nie pojawi się na ślubie

Po niemal tygodniu spekulacji i niejasnych oświadczeń ze strony 73-letniego ojca przyszłej panny młodej w czwartek sama Meghan Markle - narzeczona księcia Harry’ego - za pośrednictwem Pałacu Kensington poinformowała, że Thomas Markle nie przyleci do Wielkiej Brytanii na jej ślub.

Miała 13 lat i pomagała bezdomnym. Dawna nauczycielka Meghan: to Harry ma szczęście Kiedy Maria... czytaj dalej » Pałac Kensington opublikował w czwartek "oświadczenie panny Meghan Markle".



W nim aktorka, mająca w sobotę poślubić szóstego w kolejce do brytyjskiego tronu syna księcia Karola i księżnej Diany, napisała:

"Niestety, mój ojciec nie pojawi się na naszym ślubie. Zawsze troszczyłam się o mojego ojca i mam nadzieję, że zapewni mu się przestrzeń, której potrzebuje, by skupić się na swoim zdrowiu. Pragnę podziękować wszystkim, którzy zaoferowali hojne wyrazy wsparcia. Proszę, wiedzcie, jak bardzo Harry i ja czekamy na to, by podzielić się z wami w sobotę naszym wyjątkowym dniem".

A statement from Ms. Meghan Markle: pic.twitter.com/TjBNarmuBU — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 17 maja 2018

Ojciec mówił, że "zawstydzi" córkę

Thomas Markle dwukrotnie w tym tygodniu - za pośrednictwem amerykańskich mediów, m.in. plotkarskiego hollywoodzkiego portalu TMZ - informował, że prawdopodobnie albo na pewno nie weźmie udziału w ślubie córki. Wcześniej mówił, że mu wstyd, teraz twierdzi, że ma operację. Nie poprowadzi Meghan do ołtarza Thomas Markle -... czytaj dalej »

Najpierw mówił, że nie chce jej "zawstydzać" po tym, jak w ostatnim czasie zgodził się na wzięcie pieniędzy od paparazzi za zaaranżowaną sesję zdjęciową, a w środę zadeklarował, że nie poprowadzi córki do ołtarza, bo czeka go operacja serca.

Zaproszenia na ślub nie otrzymało z kolei przyrodnie rodzeństwo amerykańskiej aktorki. Brat i siostra - dzieci 73-latka z innego małżeństwa - wzbudzili duże kontrowersje w ostatnich miesiącach, niepochlebnie wyrażając się o Meghan.

Później przeprosili publicznie za swoje słowa, zaproszenia na ślub z Pałacu Kensington jednak za ocean nie dotarły.

Brytyjskie i amerykańskie media donoszą tymczasem, że w Wielkiej Brytanii jest już matka panny młodej. Cały piątek ma ona spędzić z córką w jednej z rezydencji na południowym zachodzie Anglii, gdzie będzie pomagała wybrance Harry'ego w przygotowaniach do ślubu.