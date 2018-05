Jaguarem na przyjęcie. Meghan i Harry pojechali do gości

Video: Reuters

Nowożeńcy pojechali na wesele we Frogmore House niebieskim...

19.05 | Nowożeńcy, księżna i książę Sussex po ślubie w kaplicy świętego Jerzego w Windsorze pojechali na przyjęcie we Frogsmore House. Posaidłość połozona kilka kilometrów od Windsoru należy do rodziny królewskiej. Będzie się tam bawić 200 gości, a gospodarzem uroczystości jest książę Karol. Księżna Meghan miała już na sobie inną kreację niż podczas uroczystości ślubnej. Tym razem była to zwiewna kreacja z odsłoniętymi ramionami. Para wsiadła do niebieskiego Jaguara -Type Concept Zero. Książę otworzył drzwi samochodu przed małżonką, a sam zajął miejsce za kierownicą. Machając do obserwatorów, Meghan i Harry odjechali w kierunku Frogsmore.

