Trzęsienie ziemii na Tajwanie Foto: EPA/RITCHIE B. TONGO Video: Reuters TV Trzęsienie ziemii na Tajwanie 07.02 " Już do ponad 200 rannych wzrósł bilans trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,4, które nawiedziło we wtorek wschodni Tajwan - podały tamtejsze władze. Dotychczas spod gruzów ratownikom udało się wydobyć prawie 150 żyjących osób. zobacz więcej wideo »

Na wschodzie Tajwanu doszło do trzęsienia ziemi Foto: EPA/RITCHIE B. TONGO Video: APTN, Reuters Na wschodzie Tajwanu doszło do trzęsienia ziemi Co najmniej 4 osoby zginęły, a ponad 200 zostało rannych. Na wschodzie Tajwanu doszło do trzęsienia ziemi. Wstrząsy miały magnitudę 6,4, a później pojawiły się niewiele słabsze wstrząsy wtórne. Zaginionych jest kilkadziesiąt osób. Zapadły się drogi i budynki. Epicentrum znajdowało się w odległości ok. 20 km od miasta Hualien we wschodniej części wyspy. Na ratunek cały czas czekają ludzie uwięzieniu między innymi pod gruzami miejscowego hotelu. Inne budynki także zostały uszkodzone lub niebezpiecznie się pochyliły. Dwa mosty, przez zniszczenia, wyłączono z ruchu, a siła wstrząsów doprowadziła również do pęknięcia jednej z autostrad. Setki domów pozostają bez prądu. Pomimo siły trzęsienia, nie wydano ostrzeżenia przed tsunami. zobacz więcej wideo »

Foto: EPA/RITCHIE B. TONGO | Video: Reuters TV Według danych straży pożarnej za zaginionych uznaje się 58 osób

Tajwan odmówił przyjęcia zaoferowanej przez Chiny pomocy w akcji ratunkowej po trzęsieniu ziemi, w którym zginęło dziewięć osób, a ponad 50 wciąż jest zaginionych – poinformował hongkoński dziennik "South China Morning Post" powołując się na rząd w Tajpej.

W tajwańskim powiecie Hualien, gdzie we wtorek z siłą 6,4 zatrzęsła się ziemia, wciąż trwa akcja ratunkowa. Według czwartkowych danych straży pożarnej za zaginionych w dalszym ciągu uznaje się 58 osób, które mogą znajdować się pod gruzami zawalonych budynków.

"Rodacy po obu stronach cieśniny są jak rodzina"

10 osób zabitych, budynki zamieniające się w gruzy. Trzęsienie na Tajwanie We wtorek... czytaj dalej » Sytuację skomplikował drugi silny wstrząs, tym razem o magnitudzie 5,7, do którego doszło w nocy ze środy na czwartek.



Po wtorkowym trzęsieniu dyrektor chińskiego Biura ds. Tajwanu Zhang Zhijun oświadczył, że Pekin jest "skłonny wysłać ekipę ratowniczą na Tajwan", ponieważ "rodacy po obu stronach (Cieśniny Tajwańskiej) są jak rodzina".



Tajwańska Rada ds. Chin Kontynentalnych poinformowała, że jest wdzięczna za ofertę pomocy, ale dysponuje wystarczającą liczbą ratowników.



- W tym momencie posiadamy odpowiednią liczbę osób i sprzęt, by przeprowadzić akcję ratunkową (…). Odczuwamy głęboką wdzięczność za ich ofertę, ale jak na razie nie potrzebujemy ich pomocy - powiedział wiceprzewodniczący Rady Cziu Czui-czeng.

Pomaga Japonia

Silne trzęsienie ziemi na Tajwanie Już do ponad 200... czytaj dalej » Pytany, czy odrzucenie pomocy nie jest straconą szansą na przełamanie lodów z Pekinem, Cziu oznajmił, że wysiłki humanitarne w czasie klęsk żywiołowych nie powinny być wykorzystywane do budowania relacji politycznych.



Agencja Kyodo podała natomiast, że na teren katastrofy przybył w czwartek "zespół japońskich ekspertów", by pomóc w akcji poszukiwawczej i ratunkowej.



Napięcia między Pekinem a Tajpej zaostrzyły się, kiedy w 2016 roku nowo zaprzysiężona prezydent wyspy Caj Ing-wen odmówiła uznania zasady "jedne Chiny". Władze w Pekinie zawiesiły wówczas wszelkie oficjalne kontakty z Tajwanem, który uznają za zbuntowaną prowincję.



Epicentrum wtorkowego trzęsienia ziemi znajdowało się ok. 20 kilometrów od turystycznego miasta Hualien, zamieszkanego przez ok. 100 tys. ludzi. Według bilansu z czwartku, w wyniku trzęsienia zginęło dziewięć osób, a ponad 270 zostało rannych.

9 tysięcy rodzin bez wody

W Hualienie zawaliły się cztery budynki. Stwierdzono również poważne uszkodzenia dróg, mostów oraz gazociągów. Choć dostawy prądu zostały już przywrócone, około 9 tysięcy rodzin wciąż nie ma bieżącej wody - donosi agencja Kyodo.



Chińska państwowa agencja Xinhua podała w czwartek, że w trzęsieniu ziemi zginęło czterech turystów z Chin kontynentalnych, a pięciu pozostaje zaginionych. Wcześniej tajwańska policja informowała, że wśród rannych są m.in. obywatele Czech, Danii, USA, Japonii i Korei Południowej.



Tajwan leży na styku dwóch płyt tektonicznych i jest szczególne narażony na trzęsienia ziemi. We wrześniu 1999 roku wstrząs o magnitudzie 7,6 spowodował śmierć ponad 2,4 tys. osób.