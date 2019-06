USA "przeprowadziły cyberataki" na systemy rakietowe Iranu

Foto: Hossein Velayati/Wikipedia(CC BY SA 3.0) Video: [Cable News Network Inc. All rights reserved 2019]

Trump napisał na Twitterze, że nie odwołał ataku na Iran,...

23.06| Nie odwołałem ataku na Iran, jak jest to fałszywie przedstawiane w mediach, lecz na razie go wstrzymałem - napisał prezydent USA Donald Trump na Twitterze. W piątek potwierdził, że operacja została wstrzymana na 10 minut przed jej rozpoczęciem.

»