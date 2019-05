"WSJ": amerykańskie siły specjalne w posiadaniu "bomby ninja"

Holandia i strzelanie z działka samolotu przy zawrotnej prędkości. Pilot F-16 zgłasza, że strzelał i musi pilnie lądować, bo pociski uszkodziły jego własną maszynę. Jak to możliwe?

10.05 | Amerykańskie siły specjalne i paramilitarne jednostki Centralnej Agencji Wywiadowczej posiadają nowy rodzaj sterowanego pocisku rakietowego, stosowany w operacjach antyterrorystycznych - poinformował w czwartek dziennik "The Wall Street Journal".

Video: U.S Department of Defence

Foto: US Air Force | Video: U.S Department of Defence

Nowy pocisk jest zmodyfikowaną wersją sterowanego pocisku rakietowego typu powietrze-ziemia AGM-114 Hellfire