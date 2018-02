Saakaszwili "zatrzymany w Kijowie". Media: może być wydalony do Polski





Były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili został zatrzymany w Kijowie na polecenie Służby Migracyjnej Ukrainy i może być wydalony na Zachód, najbliższym samolotem do Warszawy – donoszą ukraińskie media, powołując się na współpracowników polityka i źródła we władzach.

Saakaszwili "został zatrzymany przez Państwową Straż Graniczną na polecenie Służby Migracyjnej" – powiedział anonimowy informator, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina. "Utraciłem status swojego pobytu na Ukrainie". Saakaszwili przegrał w sądzie Sąd apelacyjny w...

Współpracownica Saakaszwilego Liza Bohucka napisała na Facebooku, że może być on wydalony z kraju jeszcze w poniedziałek. "Jedziemy na lotnisko Boryspil (pod Kijowem - red.). Rejs do Warszawy o 17.25 (16.25 w Polsce). Wygląda na to, że Miszę chcą wywieźć tym rejsem" – poinformowała.

"Musimy kontrolować kierunek zachodni. Będziemy blokowali drogi. Ogólna mobilizacja" – zwróciła się Bohucka do zwolenników byłego prezydenta.

"Zabrali Micheila"

Jako pierwszy wiadomość o zatrzymaniu przekazał pochodzący z Gruzji były zastępca prokuratora generalnego Ukrainy Dawid Sakwarelidze.

"Zabrali Micheila" – napisał na swoim koncie na Facebooku. Pod wpisem umieścił krótki film, na którym widać wnętrze restauracji i ludzi w mundurach polowych, rzucających na podłogę osoby cywilne.

Na stronie Saakaszwilego na Facebooku pojawił się następnie komunikat, w którym podano, że były prezydent został zatrzymany obok biura Ruchu Nowych Sił w Kijowie przez "nieznanych ludzi w kominiarkach", którzy wywieźli go w niewiadomym kierunku trzema busami marki Volkswagen. We wpisie umieszczono numer rejestracyjny jednego z tych pojazdów.

Ukraińskie media piszą, powołując się na media społecznościowe, że Saakaszwili został zatrzymany przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Granicznej Ukrainy w gruzińskiej restauracji. Oficjalne instytucje nie skomentowały dotychczas tych doniesień.

W ubiegły poniedziałek sąd apelacyjny w Kijowie odrzucił wniosek o ochronę przed możliwą ekstradycją Saakaszwilego, jednak jego obrona zapowiedziała odwołanie. Prokurator generalny Jurij Łucenko mówił w czwartek, że trwają procedury sądowe, które mają doprowadzić do wydalenia Saakaszwilego za granicę. O ekstradycję polityka ubiega się Gruzja.