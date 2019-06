Szczątki bohatera wojny kaukaskiej "wykradzione". Sprawę badają śledczy





Foto: facebook.com/alexandr.nechepurenko | Video: facebook.com/alexandr.nechepurenko Portal "Młodzież Dagestanu" opublikował zdjęcia z ceremonii w rodzinnej wsi Murata

Hadżi Murat był słynnym bohaterem powstania górali kaukaskich przeciwko carskiej Rosji w XIX wieku. Jego szczątki spoczywały w Azerbejdżanie, gdzie zginął z rąk Kozaków. Portal tygodnika "Młodzież Dagestanu" podał, że pod koniec maja zostały wykradzione i wywiezione przez Dagestańczyków, którzy pochowali je w rodzinnej wsi przywódcy. Sprawę badają azerscy śledczy.

Portal tygodnika "Młodzież Dagestanu" powołał się na świadka ceremonii ponownego pochówku szczątków Hadżi Murata na cmentarzu w jego rodzinnej wiosce Chunzach w Dagestanie.

"W czasie rozmowy z naszym korespondentem był on w jednym z meczetów i wraz z wiernymi przygotowywał się do modlitwy. Uroczystość poprzedziła dyskusja między obecnymi o celowości ponownego pochówku. Wydarzenie było nieformalne" - napisał 2 czerwca dagestański serwis. Źródło: Wikipedia Hadżi Murat był przywódcą kaukaskiej rebelii przeciwko carskiej Rosji

Redakcja zwróciła się do lokalnej administracji o potwierdzenie tego faktu. W odpowiedzi dziennikarze usłyszeli, że "ceremonia pogrzebowa na wiejskim cmentarzu w Chunzach miała miejsce, ale nie ma potwierdzenia, że ​​pochowane szczątki należą do Hadżiego Murata".

Przedstawiciele lokalnych władz utrzymywali ponadto, że "nie było tam żadnego z urzędników i nie wiadomo, kim byli ludzie, którzy dokonali pochówku".

"Nagrobek jest cały"

Co na to władze Azerbejdżanu? Tamtejszy portal Haqqin zacytował deputowanego do parlamentu Aliego Karimliego, który odwiedził grób Murata w rejonie Qax na północy kraju.

- W tej chwili nie możemy potwierdzić lub zdementować faktu zniknięcia szczątków Hadżiego Murata, ponieważ nagrobek jest na miejscu i jest cały. Pracuje zespół śledczy, mają tu przybyć przedstawiciele organów ścigania z Baku. W każdym przypadku należy stworzyć komisję państwową w celu weryfikacji wszystkich tych faktów. Jeśli zostanie potwierdzone, że szczątki wielkiego Hadżiego Murata zostały wywiezione z kraju, wszyscy odpowiedzialni w tej sprawie powinni zostać ukarani - powiedział deputowany.

Głowa w muzeum

Słynny przywódca rebelii przeciwko przyłączeniu Kaukazu do carskiej Rosji Hadżi Murat zginął w wojnie z Kozakami w 1852 roku. Oprawcy odrąbali jego głowę i wywieźli do Tbilisi, gdzie mieściła się kwatera wojsk rosyjskich. Obecnie głowa Murata znajduje się w Petersburgu w Muzeum Etnografii i Antropologii im. Piotra Wielkiego.

Rosyjski portal Lenta przypomniał, że wcześniej w administracji prezydenckiej Rosji rozważano, by głowę przywódcy przekazać władzom Dagestanu. "Niektórzy urzędnicy obawiali się jednak, że jej przekazanie przyczyni się do odrodzenia historycznej pamięci wśród tamtejszej ludności, co grozi wzrostem nastrojów separatystycznych" - napisał ten tytuł.

Hadżi Murat został bohaterem noweli słynnego rosyjskiego pisarza Lwa Tołstoja, opublikowanej w 1912 roku, już po śmierci autora.

Źródło: Wikipeda (CC BY-SA 3.0) / АбуУбайда Dagestan na mapie Federacji Rosyjskiej