Pobił żonę i ogolił jej głowę, bo nie chciała zatańczyć





22-letnia Asma Aziz z Pakistanu opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, w którym opowiada o tym, jak została pobita i ogolona przez męża, ponieważ nie chciała zatańczyć dla jego przyjaciół. Mężczyzna został zatrzymany przez policję.

Kobieta trafiła na pierwsze strony pakistańskich gazet, kiedy publicznie oskarżyła swojego męża o przemoc domową. Nagranie, w którym opowiada o dramatycznych wydarzeniach, trafiło do sieci 26 marca.

Bił mnie rurką

- Zdjął ze mnie ubrania na oczach jego służących. Oni mnie trzymali, kiedy on golił mi włosy i je palił - opowiada w nagraniu Aziz.

- Mój strój był zakrwawiony. Byłam bita rurką i przywiązana do wentylatora. Groził mi, że powiesi mnie nagą - dodaje.

Kobieta twierdzi, że policja początkowa nie chciała zająć się jej sprawą.

#AsmaAziz woman in #Lahore was allegedly tortured & her head was shaved by her husband after she refused to dance in front of his friends. Asma claimed that her husband Faisal & his friends beat her with pipes, shaved her head, threatened to strangle her when she refused to dance pic.twitter.com/mJlXK00ns9 — Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) 27 marca 2019

Władze reagują na publikację

Kiedy nagranie z posiniaczoną twarzą kobiety trafiło do Internetu, sprawą zainteresowały się pakistańskie władze, a mąż Aziz został zatrzymany.

Działania policji potwierdziła na Twitterze Shireen Mazari, pakistańska minister praw człowieka.

"Zostaliśmy poinformowani, że policja aresztowała oskarżonych. Jednym z zatrzymanych jest Faisal, jej mąż" - czytamy w notce.

Took notice and chkd - my office was informed by SHO PS Kahna Lahore: Police has registered FIR and arrested both accused & booked under sections 337-v and 506. Medical report of the woman is awaited. One of the arrested is Faisal her husband pic.twitter.com/M3yMN4wlUU — Shireen Mazari (@ShireenMazari1) 27 marca 2019 Mężczyzna miał tłumaczyć, że kobieta była pod wpływem narkotyków i sama obcinała włosy, on zaś jedynie pomógł jej dokończyć strzyżenie.

Wstępny raport medyczny ujawnij liczne siniaki, obrzęki i zaczerwieniania na rękach, policzkach i wokół lewego oka kobiety.

Potrzebne zmiany systemowe

Sprawa Aziz odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych i wywołała dyskusję na temat przemocy wobec kobiet w Pakistanie.



"Choć cieszymy się, że podjęto zdecydowane i szybkie działania wobec oprawców Asmy Aziz, z przerażeniem odnotowujemy wzrost zgłoszonych przypadków przemocy wobec kobiet. Niezbędne są zmiany systemowe w celu ochrony kobiet. Działania nie mogą być podejmowane wyłącznie na zasadzie jednostkowych przypadków" - czytamy we wpisie Amnesty International South Asia.

While we are glad that strong and swift action has been taken against the torturers of Asma Aziz, we note with dismay the alarming rise in reported cases of violence against women. Systemic change to protect women is necessary. Action can’t only be taken on a case-by-case basis. pic.twitter.com/IQSOEpMUd9 — Amnesty International South Asia (@amnestysasia) 28 marca 2019 "W którym wieku my żyjemy!!! To żałosne" - czytamy w kolejnym.

W raporcie "Georgetown Institute Women, Peace and Security" Pakistan zajmuje trzecie miejsce wśród krajów, gdzie kobiety są szczególnie źle traktowane. Według danych z 2016 roku prawie 27 % pakistańskich kobiet doświadczyło przemocy w rodzinie.