May do Netanjahu: niepokoi nas śmierć Palestyńczyków

Premier Wielkiej Brytanii Theresa May powiedziała w środę premierowi Izraela Benjaminowi Netanjahu, że jej kraj jest zaniepokojony śmiercią protestujących w Strefie Gazy. Zwróciła uwagę, że sytuacja się pogarsza.

Netanjahu u Merkel: Iran "chce zamordować kolejne sześć milionów Żydów" Premier Izraela... czytaj dalej » Ponad 120 Palestyńczyków zginęło, a tysiące odniosły obrażenia w organizowanych od 30 marca masowych protestach i starciach z izraelskimi żołnierzami na granicy Izraela i Strefy Gazy - enklawy kontrolowanej przez radykalne palestyńskie ugrupowanie Hamas.



- Niepokoi nas śmierć tych Palestyńczyków - podkreśliła w środę Theresa May w czasie krótkiej rozmowy z Benjaminem Netanjahu w obecności dziennikarzy. Dodała jednocześnie, że Wielka Brytania uznaje prawo Izraela do samoobrony. Oświadczyła, że ważne jest uspokojenie sytuacji i powrót do rozmów na temat rozwiązania dwupaństwowego. Rozmowy te między Izraelem a Palestyńczykami są zamrożone od roku 2014.



Premier Netanjahu stwierdził, że odpowiedzialność za przemoc spada na Hamas.



- Sądzę, że istotą problemów jest fundamentalny cel Hamasu: zniszczenie Izraela. Nie mamy do czynienia z pokojowymi protestami - powiedział premier Izraela.



- Robimy wszystko co w naszej mocy, by zminimalizować ofiary, a jednocześnie chronić życie Izraelczyków - zapewniał Netanjahu.

Misja Netanjahu

Netanjahu w Paryżu: układ z Iranem i tak nie przetrwa Przebywający z... czytaj dalej » Premier Izraela odbywa podróż po krajach Europy, by zgodnie z własnymi zapowiedziami omawiać "atomowe ambicje Iranu i powstrzymać jego ekspansję na Bliskim Wschodzie". W poniedziałek w Berlinie zaapelował do Niemiec, by wzorem USA przyjęły ostrzejsze stanowisko wobec Iranu.

We wtorek rozmawiał w Paryżu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Powiedział, że nie poprosił Francji o opuszczenie porozumienia nuklearnego Iranem, gdyż jego zdaniem układ ten i tak nie przetrwa "pod wpływem sił ekonomicznych".

Temat Iranu miał zostać poruszony także podczas rozmów Netanjahu w Londynie, o czym informował przedstawiciel kancelarii premier May.



Media przypominają, że stanowiska Wielkiej Brytanii i Izraela w sprawie Iranu różnią się w sposób zasadniczy. Izrael z zadowoleniem przyjął wycofanie przez prezydenta Donalda Trumpa Stanów Zjednoczonych z porozumienia z Iranem. Zawarta w 2015 roku umowa między sześcioma mocarstwami - USA, Francją, Wielką Brytanią, Chinami, Rosją i Niemcami - a Iranem miała na celu ograniczenie irańskiego programu nuklearnego w zamian za stopniowe znoszenie sankcji wobec Teheranu. Londyn skrytykował decyzję Waszyngtonu.