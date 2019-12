Salvini na zjeździe belgijskich nacjonalistów: liczę na pomoc węgierskich i polskich przyjaciół

Lider włoskiej Ligi Matteo Salvini w poniedziałek w Belgii podczas zjazdu nacjonalistycznej partii Interes Flamandzki wyraził nadzieję, że do jego batalii o przyszłość Europy dołączą "węgierscy i polscy przyjaciele".

Włoski sąd zgadza się na wpuszczenie statku z migrantami, Matteo Salvini protestuje Sąd... czytaj dalej » Matteo Salvini, cytowany przez włoską agencję prasową Ansa oświadczył w poniedziałek, że "pracuje razem od lat z przyjaciółmi francuskimi, austriackimi". Lider Ligi podkreślił, że jego partia ma przyjaciół także w innych rodzinach politycznych.

"Europa albo jest chrześcijańska, albo jej nie ma"

"Mam nadzieję, że jeśli nie dzisiaj, to jutro ci, którzy myślą tak jak my na temat przyszłości Europy, przyłączą się do naszych batalii" – dodał. "Myślę o przyjaciołach węgierskich i polskich" - wskazał szef Ligi.

W czasie wizyty w Antwerpii Matteo Salvini stwierdził też, że "żyjemy w szczególnym momencie, gdy niektórzy chcieliby narzucić jeden sposób myślenia i przekształcić Europę w centrum handlowe bez korzeni, bez wartości, bez tożsamości".

"Abstrahując od batalii o gospodarkę i o pracę myślę, że łączy nas obrona tożsamości, bo Europa albo jest chrześcijańska, albo jej nie ma" - ocenił Matteo Salvini. Powiedział także, że "Europa islamska to śmierć naszego kontynentu".