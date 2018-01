Premier Mateusz Morawiecki i szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wydali we wtorek wieczorem wspólne oświadczenie, w którym informują, że spotkają się ponownie, by kontynuować dyskusję w sprawie praworządności. Jak zaznaczyli, ma ona przynieść postępy do końca lutego.

W Brukseli we wtorek wieczorem zakończyło się spotkanie Mateusza Morawieckiego z przewodniczącym KE Jean-Claude'em Junckerem i wiceszefem Komisji Fransem Timmermansem. Polski premier rozmawiał także z Junckerem w "cztery oczy".

Było to pierwsze tego typu dwustronne rozmowy z szefem Komisji, odkąd władzę w Polsce przejęło Prawo i Sprawiedliwość.

Wspólne oświadczenie

Po spotkaniu roboczym Mateusza Morawieckiego i Jeana-Claude’a Junckera wydano oświadczenie, w którym poinformowano o ich "obejmującej wiele tematów i konstruktywnej dyskusji". "Kontynuowali rozmowę, którą rozpoczęli podczas pierwszego spotkania w grudniu 2017 roku" - zaznaczono.

Wśród tematów, które zostały poruszone, w oświadczeniu wymienione zostały "przyszłość Unii Europejskiej, pozycja Polski w Unii Europejskiej, a także unijna polityka dotycząca rynku wewnętrznego, jednolitego rynku treści cyfrowych, energii i migracji". "Premier i Prezydent (Przewodniczący KE - red.) przeprowadzili również szczegółową dyskusję nad kwestiami związanymi z Rządami Prawa", dodano.

"Szczegółowo odnieśli się również do kwestii praworządności. Ustalili, że spotkają się ponownie, by kontynuować dyskusję mającą przynieść postępy do końca lutego. Kolacja przebiegła w przyjaznej atmosferze" - czytamy w oświadczeniu.

Zaproszenie do Brukseli

Zgodnie z zapowiedziami rozmowy miały dotyczyć między innymi praworządności oraz stosunków Warszawa - Bruksela. Komisja Europejska zdecydowała 20 grudnia 2017 roku o uruchomieniu wobec Polski procedury z artykułu 7.1 traktatu o Unii Europejskiej i dała Polsce trzy miesiące na wprowadzenie rekomendacji w sprawie praworządności.

Po ogłoszeniu tej decyzji Juncker zaprosił Morawieckiego do Brukseli, aby kontynuować rozmowę rozpoczętą na grudniowym posiedzeniu Rady Europejskiej.

- Fakt, że premier Mateusz Morawiecki przyjął nasze zaproszenie i przyleci dziś wieczorem na spotkanie, to dobry początek. To pierwsze z wielu spotkań, które potem nastąpią - powiedział we wtorek na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik KE Margaritis Schinas.

KE: nie ma stanu "wojny" z Polską

Mówiąc o prowadzonej wobec Polski procedurze praworządności, przypomniał poniedziałkowe słowa przewodniczącego Komisji Europejskiego Jean-Claude'a Junckera, że Komisja nie jest w stanie "wojny" z Polską.

- Nie ma bitwy, nie ma wojny, nie musimy liczyć strat po jej rozstrzygnięciu. Jesteśmy w dobrze znanym kontekście, procesu artykułu 7., który jest ustrukturyzowany zgodnie z następującymi po sobie krokami - podkreślił rzecznik.

Zaznaczył, że poza kwestią praworządności jest wiele ważnych spraw w agendzie europejskiej, "w których Polska będzie miała bardzo dużo do powiedzenia".

- Chcemy pracować z nowym polskim premierem i jego ministrami, aby móc dokonywać postępu w tych sprawach - oświadczył Schinas.

Rzecznik potwierdził, że we wtorkowym spotkaniu Junckera z Morawieckim weźmie również udział odpowiedzialny za procedurę praworządności wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans.

Pytany, czy Komisja widzi inne rozwiązanie dotyczące sporu z Polską niż zmiana kwestionowanych ustaw dotyczących wymiaru sprawiedliwości, Schinas odpowiedział, że nic się nie zmieniło w tej sprawie od 20 grudnia 2017 roku.

- Odpowiedź jest oczywista. Chcemy się zaangażować (w dialog - red.) z nowym polskim rządem, żeby znaleźć konstruktywne rozwiązanie. Specjalnie daliśmy trzy miesiące, które mają umożliwić, by ta konstruktywna wymiana (poglądów - red.) przyniosła rezultaty - oświadczył.

Zastrzeżenia Komisji

Komisja Europejska w zaleceniach przyjętych 20 grudnia 2017 roku wskazała, jakie działania muszą podjąć polskie władze, aby odpowiedzieć na jej zastrzeżenia. Chodzi m.in. o zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym, o to, by nie stosować obniżonego wieku emerytalnego wobec obecnych sędziów.

Komisja domaga się też zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, aby nie przerywano kadencji sędziów członków Rady i zapewniono, by nowy system gwarantował wybór sędziów członków przez przedstawicieli środowiska sędziowskiego. Innym z zaleceń jest "przywrócenie niezależności i legitymacji Trybunału Konstytucyjnego przez zapewnienie, aby prezes i wiceprezes byli wybierani zgodnie z prawem oraz aby wyroki Trybunału były publikowane i w całości wykonywane".

Minister ds. europejskich Konrad Szymański mówił w poniedziałek, że w dialogu z Komisją nie chodzi o dokonywanie ustępstw, lecz o przedstawianie racji, które stoją za zmianami w wymiarze sprawiedliwości.

Rozmowa premiera z przewodniczącym Komisji Europejskiej będzie pierwszym dwustronnym spotkaniem tego typu, od kiedy władzę w Polsce przejęło PiS. Poprzednia szefowa rządu Beata Szydło, nie licząc rozmów na marginesie szczytów unijnych, nie miała dwustronnego spotkania z Junckerem.

