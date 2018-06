Spotkanie premiera z szefem Bundestagu

Odwołana wizyta w Bundestagu. Opozycja: co się stało?

Foto: PAP/Leszek Szymański Video: Fakty TVN

Odwołana wizyta w Bundestagu. Opozycja: co się stało?

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński odwołał wizytę polskiej delegacji w Niemczech na wspólne posiedzenie prezydiów obu parlamentów. Jak tłumaczył dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka powodem decyzji były "okoliczności dyplomatyczno-polityczne". Według komunikatu niemieckiego parlamentu, do spotkania nie doszło z powodu "wewnętrznej sytuacji politycznej" w Polsce. Opozycja jest więc zaniepokojona, bo nie wie, co takiego wydarzyło się we wtorek w Polsce. Więcej w "Faktach" TVN o 19:00.

»