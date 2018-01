Podczas szczytu w Davos premier Mateusz Morawiecki otrzymał zaproszenie na spotkanie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Rozmowa odbędzie się 15 lutego w Berlinie - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Od wtorku premier Morawiecki przebywa w szwajcarskim Davos na Światowym Forum Ekonomicznym. Bierze tam udział w debatach dotyczących przyszłości Europy oraz spotyka się z szefami rządów i państw.

Premier w Davos

W środę Morawiecki w wywiadzie z agencją Bloomberg powiedział, że konflikt Warszawy z UE wynika "z nieporozumień i braku dialogu". Dodał, że zostanie rozwiązany właśnie dzięki "wyjaśnieniom, dyskusji i dialogowi", który - jak podkreślił - rozpoczął już z szefem Komisji Europejskiej Jeanem-Claude'em Junckerem.

Premier stwierdził, że dzięki proponowanym przez jego rząd reformom polski "system sądownictwa będzie bardziej obiektywny, bardziej skuteczny i bardziej przejrzysty". "Zrobimy, co w naszej mocy, by przekonać" do tego partnerów z UE - podkreślił.

W kontekście ewentualnego wejścia Polski do strefy euro Morawiecki skonstatował, że "nie jest przekonany, iż problemy euro już się skończyły". Dodał, że "nie ma jeszcze konwergencji między Polską a krajami strefy euro". Ocenił też, że aby poparł wejście Polski do strefy euro, konieczne są "kolejne lata silnego wzrostu gospodarczego" - to, by "Polska osiągnęła średni rozporządzalny dochód w wysokości 82-90 proc. (dochodów) bogatszych państw, jak Niemcy czy Holandia", a także "konwergencja systemów gospodarczych" czy większa "swoboda świadczenia usług, (...) która jest niezwykle ważna dla wzrostu konkurencyjności w całej Unii Europejskiej i która zbuduje konwergencję między Polską a resztą UE".

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos potrwa do 26 stycznia.