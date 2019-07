"Nowa Europa potrzebuje nowych twarzy, które nie kojarzą się z atakiem na innych"





Wybory do europarlamentu pokazały, że Europa jest dużo bardziej podzielona niż wcześniej. Na wysokie stanowiska unijne musimy wybrać osoby, które potrafią budować kompromisy - powiedział w Brukseli premier Mateusz Morawiecki, komentując zawieszone do wtorku negocjacje Rady Europejskiej. - Nowa Europa potrzebuje nowych twarzy, które nie kojarzą się z atakiem na innych - dodał szef polskiego rządu.

W niedzielę wieczorem w Brukseli rozpoczęły się negocjacje Rady Europejskiej w sprawie kandydatów na najważniejsze unijne stanowiska, w tym na szefa Komisji Europejskiej. Po całonocnych rozmowach, negocjacje znalazły się w impasie, przywódcy nie doszli do porozumienia. W poniedziałek po południu Donald Tusk zdecydował o zawieszeniu unijnego szczytu i zapowiedział jego wznowienie we wtorek o godzinie 11.

Premier: UE jest coraz bardziej podzielona, trzeba wybrać ludzi, którzy budują kompromisy

Brak porozumienia w sprawie szefa Komisji Europejskiej. Szczyt zawieszony Donald Tusk... czytaj dalej » W rozmowie z polskimi dziennikarzami w Brukseli premier Mateusz Morawiecki komentował zawieszone rozmowy.

- Jako Unia Europejska jesteśmy w kluczowym momencie zwrotnym, niezwykle brzemiennym w skutki. Wybieramy nowe instytucje, które będą musiały służyć jedności Europy, działaniu dla dobra wszystkich państw Europy przez najbliższe pięć lat - mówił premier.

Powiedział, że podczas szczytu UE, czuło się na sali obrad atmosferę, w której z jednej strony uczestnicy chcieliby doprowadzić do jakiegoś wyboru kandydatów. - Ale z drugiej strony, (...) żeby to nowe otwarcie wiązało się z nowymi ideami i z nowymi ludźmi - podkreślił premier.

Podkreślił, że należy "wybierać tych ludzi, którzy potrafią budować kompromisy", bo - jak wskazywał - "wybory do Parlamentu Europejskiego pokazały, że Europa jest dużo bardziej podzielona niż wcześniej".

"Zdecydowanie przeciw" kandydaturze Timmermansa

Premier dodał, że "nowe otwarcie wymaga nowych twarzy i nowych pomysłów, które będą do zaakceptowania przez ogromną większość Unii Europejskiej". - Nowa Europa potrzebuje nowych twarzy, które nie kojarzą się z atakiem na innych, które nie starają się wyszukiwać problemów, tylko raczej starają się budować pomosty między państwami członkowskimi - powiedział Morawiecki.

Szef polskiego rządu podkreślił też, że w przypadku kandydatury Fransa Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej, "zdecydowanie przeciw" były "kraje wyszehradzkie (Polska, Czechy, Węgry, Słowacja - red.), a również Włochy i co najmniej kilka krajów Europy Środkowej".

- Kilka nowych propozycji w odniesieniu do funkcji przewodniczącego Komisji Europejskiej zostało już teraz zaproponowanych przez nas, przez pana premiera (Czech, Andreja - red.) Babisza, przeze mnie. To są bardzo dobre kandydatury, ale nie chciałbym teraz o nich mówić, ponieważ chciałbym, aby ta refleksja była przede wszystkim przetrawiona przez państwa, które do tej pory miały inne koncepcje - dodał premier.