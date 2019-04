Twierdzili, że są niewinni. Sąd ich nie wysłuchał, ścięto im głowy





Wyroki śmierci wykonuje się w Arabii Saudyjskiej zgodnie z zaleceniami szariatu

W tym tygodniu Arabia Saudyjska przeprowadziła jedną z największych masowych egzekucji w historii tego kraju. Na długo przed tym, nim wykonano wyroki śmierci, część z 37 skazańców zwróciła się z błagalnym apelem do sądów, by oszczędzono ich życie. Wielu z nich przekonywało o swojej niewinności i twierdziło, że ich zeznania zostały sfałszowane lub wymuszone torturami - pisze CNN.

We wtorek saudyjskie MSW podało, że Arabia Saudyjska przeprowadziła egzekucję 37 swoich obywateli skazanych na karę śmierci w związku z terroryzmem. Skazani pochodzili z różnych stron kraju: Mekki, Medyny, Asiru oraz zamieszkanych przez szyitów Prowincji Wschodniej i Al-Kasim.

Sfałszowane zeznania?

Wielu z nich twierdziło, że są niewinni. Przekonywali, że zeznania, w których rzekomo przyznają się do zarzucanych im czynów zostały napisane przez tych samych ludzi, którzy ich torturowali. Niektórzy twierdzili, że mają dowody na nadużycia ze strony przesłuchujących. 37 egzekucji. Skazanym ścięto głowy Arabia Saudyjska... czytaj dalej »

Jak wynika z dokumentów sądowych jeden ze skazańców przysiągł lojalność wobec króla Salmana i jego syna Mohammeda, w nadziei na łagodniejszy wyrok sądu.

Jak pisze CNN, żaden z tych argumentów nie przekonał sędziów. Wszystkim skazańcom ścięto głowy. Ciało jednego z mężczyzn po egzekucji zostało ukrzyżowane i wystawione na publiczny widok, by stanowić przestrogę dla innych.

CNN uzyskał wgląd w liczące setki stron sądowe dokumenty z trzech procesów, które miały miejsce w 2016 roku i dotyczyły 25 skazanych. Jak wynika z nich, 11 mężczyzn uznano za winnych szpiegowania na rzecz Iranu - największego wroga Arabii Saudyjskiej. Pozostałych 14 zostało skazanych za organizowanie "terrorystycznych komórek" podczas społecznych protestów w zdominowanym przez szyitów mieście Awamiya, które miały miejsce w 2011 i 2012 roku.

Skazani za udział w protestach

Najmłodszy ze skazanych, Abdulkareem al-Hawaj, był oskarżany o udział w tamtych gwałtownych protestach. Gdy trwały zamieszki, miał 16 lat. Skazanie go na karę śmierci wywołało międzynarodowy sprzeciw. Narody Zjednoczone apelowały do Rijadu o złagodzenie wyroku, jednak bezskutecznie. "Trudno powstrzymać gniew". Oburzenie po zamachach na kościoły i hotele Wstrząsająca... czytaj dalej »

Nieco starszy był Mujtaba al-Sweikat. W czasie protestów, które doprowadziły do jego aresztu w 2012 roku miał 17 lat. Został zatrzymany na lotnisku w Dammam, gdzie czekał na samolot do Stanów Zjednoczonych.

Dla władz w Rijadzie procesy osób oskarżanych o udział w tamtych zamieszkach to zamknięta sprawa - pisze CNN, który rozmawiał z przedstawicielem saudyjskiego rządu. Stwierdził on, że oskarżeni przyznali się do winy i "sprawiedliwości stało się zadość".

Gdy w 2017 roku ONZ wyrażała obawy, że saudyjscy śledczy stosują tortury wobec przesłuchiwanych, Rijad wydał specjalne oświadczenie w tej sprawie.

Odpierał w nim zarzuty organizacji i zwracał uwagę, że skazani przyznali się do winy przed sądem.

"To nie są moje słowa"

Jednak, jak wynika z dokumentów, do których dotarł CNN, wielu z oskarżonych wielokrotnie twierdziło w sądzie, że ich zeznania zostały zafałszowane lub wymuszone torturami.

- To nie są moje słowa - miał powiedzieć w sądzie jeden ze skazanych, Munir al-Adam, odnosząc się do treści swoich rzekomych zeznań. - Nic nie napisałem. To oszczerstwo napisane przez przesłuchującego własnymi rękami - twierdził, cytowany w dokumentach.

Większość mężczyzn poddanych we wtorek egzekucjom to szyici, którzy w sunnickim królestwie stanowią mniejszość. Przedstawiciele tego wyznania od dawna protestowali przeciwko ich politycznej i ekonomicznej marginalizacji w Arabii Saudyjskiej.