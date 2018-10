Katastrofa kolejowa w Maroku, zabici, dziesiątki rannych. Król pokryje koszty pogrzebów

Wykoleił się pociąg, wagony wpadły do rzeki

Video: ENEX

24.09 | W niedzielę w okolicy miejscowości Alton w Stanie Iowa pociąg towarowy wykoleił się i częściowo wpadł do wody. Przewróciło się 38 z 95 wagonów, w których przewożony był piach i olej sojowy. Władze poinformowały, że nikomu nic się nie stało, a do rzeki, do której wpadł pociąg, nie dostały się żadne niebezpieczne substancje.

