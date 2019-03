Papież przybył do Maroka. Witany mlekiem migdałowym i daktylami





»

Papież Franciszek przybył w sobotę do Maroka, rozpoczynając dwudniową wizytę w stolicy tego kraju, Rabacie. Głównymi tematami jego pielgrzymki i przemówień będą dialog z islamem oraz migracja.

Na stołecznym lotnisku Rabat-Sale na papieża Franciszka oczekiwał król Maroka Mohammed VI, który zaprosił go odwiedzenia kraju 34 lata po historycznej pielgrzymce św. Jana Pawła II. Zgodnie z miejscową tradycją monarcha powitał papieża mlekiem migdałowym i daktylami.



Pierwszy dzień papieskiej podróży poświęcony będzie głównie dialogowi międzyreligijnemu i spotkaniu z islamem. W tym kontekście wyjątkową wymowę będzie miała wizyta Franciszka w utworzonym przez panującego monarchę Instytucie, w którym kształcą się imamowie i muzułmańscy kaznodzieje z wielu krajów.

800. rocznica historycznego spotkania

Papież cofał dłoń z pierścieniem, Watykan zdradził powód Higiena to powód,... czytaj dalej » Wizyta odbywa się w 800. rocznicę spotkania świętego Franciszka z Asyżu z sułtanem Malikiem al-Kamilem w Egipcie w czasie wypraw krzyżowych. Jak przypomniał jednak rzecznik Watykanu Alessandro Gisotti, obchodzone jest także inne 800-lecie - obecności franciszkanów na terenie Maroka.



Po krótkiej ceremonii na lotnisku Franciszek pojechał papamobile, a król swoją limuzyną na miejsce oficjalnego powitania, czyli esplanadę Wieży Hasana - minaretu, który góruje nad stolicą.



Watykański rzecznik wyjaśnił, że moment przejazdu papamobile ma też dodatkową wartość symboliczną. Z otwartego samochodu papież będzie mógł przywitać się z narodem marokańskim. Na ten aspekt wydarzenia szczególną uwagę zwracają gospodarze wizyty - zaznaczył Gisotti.

"Fanatyzmowi i fundamentalizmowi przeciwstawić solidarność"

W pierwszym przemówieniu wygłoszonym w Maroku do władz i przedstawicieli społeczeństwa na esplanadzie przy Wieży Hasana w Rabacie Franciszek mówił o potrzebie zjednoczenia wysiłków na rzecz budowy świata bardziej solidarnego oraz dialogu w duchu poszanowania bogactwa i specyfiki każdego narodu i każdej osoby.



Papież zaapelował o przezwyciężenie napięć i stereotypów, przynoszących "zawsze strach" oraz o otwarcie na współpracę w duchu szacunku.



- Niezbędne jest to, by fanatyzmowi i fundamentalizmowi przeciwstawić solidarność wszystkich wierzących mając za nieocenione punkty odniesienia naszego działania wartości, które są wspólne - oświadczył Franciszek.



Papież upomniał się o pełnię wolności religijnej. Podkreślił: - Wolność sumienia i wolność religijna, która nie ogranicza się tylko do wolności kultu, lecz musi umożliwić każdemu to, by żył zgodnie ze swymi przekonaniami religijnymi, są nierozerwalnie związane z godnością ludzką.



Mówiąc o migracji Franciszek wyraził przekonanie, że rozwiązania nigdy nie przyniesie "budowa barier, szerzenie strachu przed innym czy odmawianie pomocy tym, którzy aspirują do słusznej poprawy dla siebie i swych rodzin".

Źródło: PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT Papież Franciszek przybył do Maroka

Plan wizyty

Franciszek odwiedzi znajdujące się obok Mauzoleum Mohammeda V - sułtana, a następnie króla Maroka, zmarłego w 1961 roku, uważanego za ojca współczesnego narodu marokańskiego.



Kolejnym punktem wizyty jest spotkanie z Mohammedem VI i jego rodziną w Pałacu Królewskim, Dar-al-Makhzen.



Potem papież uda się do Instytutu Mohammeda VI, gdzie kształceni są imamowie i muzułmańscy kaznodzieje oraz kaznodziejki z wielu krajów. Placówka ta powstała z inicjatywy króla w ramach wysiłków na rzecz promowania islamu w duchu tolerancji i dialogu. Podkreśla się, że po raz pierwszy w historii zwierzchnik Kościoła katolickiego został zaproszony do szkoły dla imamów. Tam wraz z królem wysłucha wystąpień studentów tej szkoły. Nie przewiduje się natomiast wystąpienia Franciszka.

Jak zaznacza Watykan, dla papieża wyjątkowo ważny będzie ostatni punkt jego sobotniego programu, czyli wizyta w Caritas i spotkanie z migrantami - podopiecznymi kościelnego ośrodka.

Przypomniano, że Franciszek pragnął przyjechać w grudniu zeszłego roku do Marrakeszu na ceremonię podpisania wspieranego przez niego Światowego Paktu w sprawie Migracji. Było to jednak niemożliwe z powodów protokolarnych, gdyż papież nie może przyjechać na konferencję do kraju, w którym wcześniej nie złożył wizyty - wyjaśnił rzecznik Watykanu. Papież ogłosił nowe normy dotyczące walki z pedofilią Papież Franciszek... czytaj dalej »



Migracja w Maroku to jeden z najważniejszych aspektów życia kraju, który znajduje się na szlaku prowadzącym z Afryki subsaharyjskiej. Wielu uciekinierów z państw regionu próbuje potem przedostać się do Hiszpanii.



Drugi dzień papieskiej wizyty dedykowany będzie lokalnemu Kościołowi i jego wiernym, których liczbę szacuje się na 23 tysiące.



W niedzielę rano Franciszek pojedzie do położonego niedaleko Rabatu miasta Tamara, gdzie odwiedzi wiejski ośrodek pomocy społecznej, prowadzony przez hiszpańskie zakonnice, które wspierają najuboższych, leczą ich i kształcą. Odwiedziny te będą miały charakter prywatny.



W katedrze świętego Piotra w Rabacie papież spotka się z duchowieństwem katolickim oraz z przedstawicielami Rady Ekumenicznej Kościołów. Tam również odmówi modlitwę Anioł Pański.



Po południu, na zakończenie pobytu w Maroku odprawi mszę w hali sportowej imienia księcia Maulaja Abd Allaha. Ma w niej uczestniczyć około 10 tysięcy osób. Będzie to największa msza w historii tego kraju - podkreśla Watykan.

Franciszek nie wyklucza wizyty w ojczyźnie

Papież Franciszek podczas krótkich rozmów z dziennikarzami na pokładzie samolotu w drodze do Maroka w sobotę nie wykluczył, że odwiedzi swą ojczystą Argentynę.



Franciszek, który nie był w swoim kraju od wyboru na papieża w 2013 roku, powiedział, że być może uda mu się tam pojechać. Nie podał żadnych szczegółów ani możliwego terminu.