Rozmowy o zakupie systemu obrony antyrakietowej Patriot znajdują się na dobrej drodze - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej po spotkaniu w Waszyngtonie z doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta USA, generałem Herbertem Raymondem McMasterem. Polska strona cały czas liczy na obniżenie ceny Patrotów.

Błaszczak przyleciał do Waszyngtonu bezpośrednio po rozmowach w poniedziałek w kwaterze głównej NATO w Brukseli. Szef MON poinformował, że w przyszłym tygodniu przyjedzie do Waszyngtonu kolejna polska delegacja w celu prowadzenia dalszych negocjacji w sprawie zakupu tego systemu.



Negocjacje w sprawie systemu Patriot. Minister Błaszczak w USA "Ekipa... czytaj dalej » W listopadzie 2017 roku amerykańskie władze zaoferowały Polsce sprzedaż systemu antyrakietowego Patriot za 10,5 mld dolarów (ponad 37 mld zł). To o 7 mld zł więcej niż kwota, jaką Polska zamierza przeznaczyć łącznie na swą obronę przeciwrakietową.

- Rozmowy o zakupie systemu obrony antyrakietowej Patriot znajdują się na dobrej drodze - wskazał szef MON. Nie podał konkretnego terminu, w którym spodziewa się zakończenia negocjacji.

"Oczekujemy liczniejszej obecności wojsk USA"

Głównym tematem rozmów nowego polskiego ministra obrony narodowej z gen. H.R. McMasterem była realizacja postanowień szczytu NATO w Warszawie, w tym zwiększenie liczebności wojsk amerykańskich stacjonujących w Polsce.



- Złożyłem deklarację, zgodnie z tym, co postanowiliśmy w ramach rządu, że oczekujemy liczniejszej obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce - powiedział szef MON podczas rozmowy z grupą korespondentów polskich mediów po zakończeniu spotkania z McMasterem.

- Gwarantujemy, że ta obecność będzie dobra dla bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale całej części Europy. Myślę tu o Europie Środkowo-Wschodniej - dodał szef MON.





Obecność wojsk USA w Polsce to gwarancja bezpieczeństwa dla całego regionu. Nasz sojusz jest mocny, a wspólne działania na rzecz pokoju bedą moim priorytetem. Generał McMaster to wielki przyjaciel Polski, który doskonale zna naszą historię. Liczę na dalszą, dobrą współpracę. — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) 17 stycznia 2018

Wizyta w Waszyngtonie, po poniedziałkowych spotkaniach w Brukseli, była drugą zagraniczną podróżą Mariusza Błaszczaka od momentu objęcia przez niego szefostwa w MON. Bezpośrednio po rozmowach z generałem McMasterem minister udał się w drogę powrotną do kraju.