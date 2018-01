Video: EBS / TVN24

Juncker: Unia musi złapać wiatr w żagle

13.09 | Jean-Claude Juncker wezwał, by wykorzystać czas po 60. rocznicy upamiętnienia podpisania Traktatów Rzymskich do "złapania wiatru w żagle". W tym celu wskazał dwa priorytety. - Musimy utrzymać kurs z zeszłego roku, dokończyć to, co rozpoczęliśmy w Bratysławie - poweidział. - Po drugie, musimy wytyczyć kierunek na przyszłość - dodał.

