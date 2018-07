Oskarżona w USA Rosjanka pozostanie w areszcie





Foto: Novoderezhkin Anton/ITAR-TASS | Video: tvn24 Maria Butina pozostanie w areszcie

Sąd okręgowy w Waszyngtonie odrzucił w środę wniosek 29-letniej Rosjanki Marii Butiny o zwolnienie jej za kaucją. Przebywająca w USA na wizie studenckiej Butina została oskarżona o działalność na rzecz interesów Moskwy.

Sędzia Deborah Robinson uzasadniła decyzję tym, że nie ma żadnych gwarancji, iż Butina stawi się na proces, jeśli zostanie zwolniona z aresztu.

Oskarżona o szpiegostwo Amerykańskie... czytaj dalej » Sędzia zgodziła się z argumentami prokuratorów federalnych, że powiązania Butiny - niedawnej absolwentki American University - z osobami podejrzanymi o szpiegostwo na rzecz Rosji w ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Waszyngtonie oraz bliskie kontakty z bogatymi Rosjanami zwiększają ryzyko jej ucieczki w przypadku zwolnienia jej z aresztu.

Prokuratorzy poinformowali, że przed jej aresztowaniem podejrzana wymówiła umowę o wynajem mieszkania w Waszyngtonie, spakowała swoje rzeczy i negocjowała wynajęcie bagażówki.

Przygotowania do przeprowadzki Rosjanki, obserwowanej przez agentów kontrwywiadu FBI przynajmniej od 2016 roku, przyśpieszyły decyzje prokuratorów o postawieniu jej w stan oskarżenia.

"Historia oszukańczego zachowania"

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ: oskarżenia o szpiegostwo to podsycanie rusofobicznej histerii Rzeczniczka MSZ... czytaj dalej » Prokuratorzy, zwracając uwagę na "historię oszukańczego zachowania" Butiny, argumentowali, że w przypadku zwolnienia z aresztu wystarczy, by oskarżona wsiadła do samochodu z dyplomatycznymi tablicami rejestracyjnymi ambasady Rosji, aby znaleźć się poza zasięgiem amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. Stany Zjednoczone nie posiadają umowy o ekstradycji z Federacją Rosyjską.

Butinę aresztowano w weekend pod zarzutem infiltracji amerykańskich organizacji politycznych w celu wywierania wpływu na rzecz interesów Moskwy.

Departament Sprawiedliwości USA w swoim komunikacie utrzymuje, że Butina, by wniknąć w amerykańskie konserwatywne organizacje polityczne na czele z Narodowym Związkiem Strzeleckim (NRA), zabiegała o kontakty z działaczami tych organizacji.

Jak wynika z aktu oskarżenia, Rosjanki nie oskarżono o szpiegostwo, ale o niezarejestrowanie się - zgodnie z ustawą o rejestracji zagranicznych agentów (Foreign Agent Registration Act) - jako agentka prowadząca działalność na rzecz interesów obcego państwa.

W sądzie Butina za pośrednictwem swojego adwokata Roberta Driscolla odparła, że jest niewinna. Grozi jej do 15 lat więzienia.