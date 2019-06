Manfred Weber wybrany na kolejną kadencję szefa Europejskiej Partii Ludowej

Foto: Stephanie Lecocq / PAP/EPA Video: Reuters

Manfred Weber oddał głos w eurowyborach w Niemczech

26.05 | - Jeśli, tak jak się spodziewamy, wyborczy wieczór potwierdzi, że Europejska Partia Ludowa jest najsilniejszą frakcją w Parlamencie Europejskim, wtedy będzie prawie jasne, że Manfred Weber może zostać wybrany na szefa Komisji Europejskiej - powiedział szefowa CDU Annegret Kramp-Karrenbauer. Nawiązała do lidera EPP w PE Mafreda Webera - przedstawiciela CSU, który jest jednym z głównych kandydatów na to by zastąpić Jean-Clauda Junckera.

