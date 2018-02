"Spójrz na mnie, jestem doktorem bez dłoni"





Malvika Iyer straciła obie dłonie, kiedy miała 13 lat. Nie poddała się. Zdobyła wyższe wykształcenie, prowadzi wykłady, które są inspiracją dla ludzi z całego świata.

Historię kobiety opublikował profil "Humans of Bombay". Gdy Malvika Iyer z Indii miała 13 lat, w pobliżu jej domu eksplodował skład z amunicją. Wokół pozostały porozrzucane niewypały. Kobieta podniosła granat. Ten wybuchł jej w dłoniach.

Malvika straciła obie dłonie, miała bezwładne nogi - doszło do paraliżu nerwów. Przeszła wiele operacji. "Przez pierwsze pół roku nie mogłam chodzić i byłam przykuta do wózka inwalidzkiego. W pewnym stopniu metalowe pręty były wwiercone w moje obie nogi. Po 18 miesiącach w szpitalu musiałam na nowo nauczyć się chodzić i używać protez rąk" - opowiada Iyer.

Walka z niepełnosprawnością

Musiała przerwać naukę, jednak - jak sama mówi - tęskniła za szkołą. Zaczęła się sama uczyć, zapisała się do klasy korzystających z tzw. crash courses, czyli ekspresowych kursów. Z pomocą asystenta napisała egzamin.

"Byłam zadowolona z tego, że miałam jakiś cel i go osiągnęłam" - opowiada kobieta.

Następnie przeprowadziła się do New Delhi, gdzie rozpoczęła studia ekonomiczne na St. Stephen College. Stopień doktorski zdobyła na Madras School of Social Work w indyjskim Chennai. Zajmowała się problemem stygmatyzacji ludzi z niepełnosprawnością.

Jak opisuje Malvika, na początku studiów było jej ciężko. "Byłam pozostawiona sama sobie i czułam, że jestem otoczona idealnymi ludźmi z idealnym życiem, podczas gdy sama byłam złamana" - mówi.

"Ciężko mi było czuć się wartościową. Czułam się niekompletna, choć rodzina stała za mną murem, wspierała mnie i cieszyła z każdego osiągnięcia".

Hinduska opisuje także, jak poznała "miłość swojego życia". "Patrzył na mnie, jakbym była najbardziej kompletną osobą na świecie"- wyznaje. To był punkt zwrotny w życiu Malviki. "W 2012 roku, w rocznicę wypadku, postanowiłam uczcić samą siebie. Po latach niepewności, milionów spojrzeń i pytań od obcych osób postanowiłam opisać na Facebooku swoją historię" - kontynuuje.

"Moja podróż ma wzloty i upadki. Były momenty, w których nie chciałam żyć, bo ból był nie do zniesienia. Nawet dzisiaj, gdy odwiedzam Indie, mierzę się z dyskryminacją, gdy nie noszę protezy. Chcę to zmienić".

Malvika przyznaje, że wszystko, co robi, traktuje jak przygodę. Teraz uczy się gotować za pomocą łokci. Chce inspirować ludzi i pokazywać, że niepełnosprawność niczego nie zmienia. "Spójrz na mnie - jestem doktorem bez dłoni"- podsumowuje Malvika.

Iyer jest zapraszana na wiele wykładów na całym świecie. Wystąpiła m.in. w cyklu TEDx. Aktualnie mieszka w Ann Arbor, w amerykańskim stanie Michigan.