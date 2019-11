Dziennikarka zginęła w zamachu, zatrzymano podejrzanego o współudział

Mężczyzna, podejrzany o pośrednictwo w zleceniu zabójstwa znanej maltańskiej dziennikarki śledczej Daphne Caruany Galizii, został zatrzymany - poinformowały we wtorek źródła w maltańskiej policji. Redaktorka zginęła w zamachu bombowym w październiku 2017 roku. Według agencji Reutera, zatrzymanie pośrednika jest "potencjalnie dużym krokiem w dochodzeniu".

Według źródeł w maltańskiej policji, zatrzymany pośrednik miał skontaktować osobę podejrzaną o zlecenie zabójstwa Daphne Caruany Galizii z mężczyznami oskarżonymi o popełnienie zbrodni, a także osobami, które pomogły zdobyć urządzenie wybuchowe użyte w operacji.

Morderstwo dziennikarki na Malcie. Rodzina sprzeciwia się składowi komisji badającej sprawę Rodzina... czytaj dalej »

Rząd rozważa ułaskawienie

Gazeta "Times of Malta" poinformowała we wtorek, że rząd rozważa ułaskawienie, jeśli podejrzany pośrednik doprowadzi śledczych do organizatora całej operacji.

Rząd i policja nie skomentowali sprawy zatrzymania pośrednika, jednak - jak przypomniała agencja Reutera - premier Malty Joseph Muscat zapowiedział w niedzielę, że "chce ujawnić całą prawdę o morderstwie Galizii, nawet gdyby oznaczałoby to, że rząd będzie musiał podjąć trudne decyzje".

Policyjne źródło przekazało, że do zatrzymania pośrednika doszło w czwartek w ramach oddzielnego śledztwa.

Śmierć "jednoosobowej Wikileaks"

Redaktorka śledcza, która ujawniała fakty korupcji wśród maltańskich polityków, zginęła w zamachu bombowym przed swoim domem w pobliżu maltańskiej stolicy Valletty w październiku 2017 roku.

Śmierć Caruany Galizii, którą nazywano "jednoosobową Wikileaks", wywołała poruszenie nie tylko na Malcie, ale także poza jej granicami. Agencja Reuters wskazuje, że zabójstwo dziennikarki zszokowało europejską opinię publiczną i podało w wątpliwość rządy prawa na Malcie.

Dziennikarka zginęła w zamachu, sprawy nie wyjaśniono. Krytyczny raport Porażka władz... czytaj dalej »

Trzech mężczyzn, podejrzanych o dokonanie zabójstwa, zostało zatrzymanych w grudniu 2017 roku. Mieli podłożyć bombę w samochodzie dziennikarki i odpalić ją zdalnie. Twierdzą, że są niewinni.

Daphne Caruana Galizia

53-letnia dziennikarka i autorka popularnego bloga ujawniała najciemniejsze aspekty maltańskiej polityki, pisała o przypadkach korupcji wśród miejscowych polityków, nie wahając się wskazać na żonę premiera Muscata.

Atakowała premiera, a także szefa opozycji Adriana Delię. Pisała o maltańskich gangsterach i handlarzach narkotyków. Prowadziła dochodzenie w sprawie Panama Papers i obnażyła powiązania między głównymi politykami i spółkami krzakami. Opublikowała ponad 20 tysięcy artykułów potępiających nadużycia władzy, przypadki korupcji i niewłaściwego administrowania.