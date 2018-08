Atak na konwój wiozący materiały wyborcze

Czterech malijskich żołnierzy i ośmiu napastników zginęło w środę w Mali w ataku na konwój wiozący materiały wyborcze. Do zdarzenia doszło na drodze między miejscowościami Nampala i Coura w środkowo-południowej prowincji Segou. We wtorek aż trzech kandydatów startujących w wyborach prezydenckich ogłosiło, że uzyskało dostateczną liczbę głosów, by przejść do drugiej tury.