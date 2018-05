Przegrał wybory i chciał wyjechać. Były premier z zakazem opuszczania Malezji

Były premier Malezji Najib Razak, który przegrał środowe wybory parlamentarne, poinformował w sobotę, że zrezygnował ze stanowiska przewodniczącego partii Zjednoczona Narodowa Organizacja Malajów (UMNO) a także szefa koalicji Front Narodowy (BN). Polityk chciał wyjechać z Malezji, ale dostał zakaz.

Najib Razak podał też, że jego zastępca, były wicepremier Ahmad Zahid Hamidi, obejmie kierownictwo w UMNO, głównej partii koalicji Frontu Narodowego.

Zakaz opuszczania kraju

Najibowi Razakowi nie zezwolono w sobotę na wyjazd z kraju w związku z doniesieniami o ponownym otwarciu przez rząd dochodzeń w sprawie podejrzeń, że sprzeniewierzył on miliardy dolarów państwowego funduszu inwestycyjnego 1MDB (1Malaysia Development Berhad).



Nowy premier rządu Malezji, 92-letni Mahathir Mohamad oznajmił w sobotę, że uniemożliwił Razakowi wyjazd z kraju, aby nie mieć problemów z jego ekstradycją. Dodał, że istnieją wystarczające dowody na wszczęcie śledztwa wobec byłego premiera i, jeśli trzeba, zostaną wobec niego zastosowane zasady prawa.



Razak wcześniej podał informację o swoim wyjeździe za granicę na Twitterze po wiadomości w malezyjskich mediach o tym, że polityk wraz z małżonką Rosmah Mansor zamierza opuścić Kuala Lumpur i udać się do Dżakarty. Zapowiedział też powrót do kraju w przyszłym tygodniu.