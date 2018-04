Komisja wyborcza w Malezji poinformowała, że na 9 maja wyznaczyła termin wyborów parlamentarnych. Według obserwatorów przedterminowe wybory będą decydowały o politycznym przetrwaniu uwikłanego w skandal finansowy i korupcyjny premiera Najiba Razaka.

Analitycy twierdzą, że decyzja o przeprowadzeniu głosowania w dniu roboczym może zmniejszyć frekwencję wyborczą, co może z kolei zaszkodzić opozycji pod kierownictwem byłego premiera Mahathira Mohamada, który przez 22 lata był szefem rządu, najdłużej w całej Azji.

"Spotkałem się z królem i poprosiłem go o zgodę na rozwiązanie parlamentu" Premier Malezji... czytaj dalej » Komisja wyborcza ustaliła również, że kampania przed wyborami potrwa 11 dni. Uprawnionych do głosowania jest prawie 15 mln obywateli Malezji, co stanowi wzrost o 1,7 mln w porównaniu z wyborami w 2013 roku. Malezja ma ponad 31 mln mieszkańców, a większość z nich to muzułmanie.



Pod koniec zeszłego tygodnia premier Najib ogłosił, że za zgodą króla 7 kwietnia rozwiązuje parlament, ponad dwa miesiące przed upływem kadencji. 64-letni Najib będzie chciał po raz trzeci wygrać wybory i jest obecnie pod presją, by poprawić wyniki swojej koalicji Front Narodowy po tym, jak poparcie dla niej uległo erozji w ostatnich latach - pisze Associated Press.

Premier się trzyma

Ponad miliard dolarów na kontach premiera Premier Malezji... czytaj dalej » Oczekuje się, że Najib utrzyma się u władzy, zwłaszcza z powodu głębokiego rozłamu między sojuszem opozycyjnym Mahathira a Partią Islamską Malezji (PAS), co według analityków podzieli głosy oddawane na opozycję.



W skład koalicji rządowej, którą kieruje Najib, wchodzą partie będące u władzy od uzyskania niepodległości przez Malezję w 1957 roku, ale w ostatnich latach popularność koalicji spada z powodu skandalu korupcyjnego wokół państwowego funduszu wspierania inwestycji 1MDB. Utworzono go w 2009 roku, gdy Najib doszedł do władzy, by modernizować kraj.



Obecnie fundusz jest zadłużony na ok. 10 mld euro i znajduje się w centrum skandali dotyczących malwersacji, które są przedmiotem śledztwa w kilku krajach oprócz Malezji, w tym w Szwajcarii, Singapurze i USA. Najib i 1MDB zaprzeczają, jakoby doszło do jakichkolwiek nadużyć.



Śledztwo dziennika "Wall Street Journal" i portalu Sarawak Report ujawniło w 2015 roku, że z funduszu 1MDB wyprowadzono na prywatne konta premiera Najiba 700 mln dolarów.