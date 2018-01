Video: Fakty TVN

31.07.2015 | Przełom w rozwiązaniu zagadki lotu MH370....

Eksperci potwierdzają – znaleziona część boeinga to fragment zaginionego półtora roku temu malezyjskiego samolotu pasażerskiego. To może oznaczać przełom w jego poszukiwaniach i przyczynić się do wyjaśnienia, co się z tym samolotem stało. Kawałek jego skrzydła został wyrzucony przez fale na wyspie na Oceanie Indyjskim.

