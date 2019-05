"Dostaliśmy mandat na kolejne pięć lat rozwoju, pokoju i stabilizacji"

Foto: ANDREW GOMBERT/EPA/PAP Video: Fakty TVN

Oni nauczyli ją cieszyć się życiem, ona chce im się...

To miał być krótki przystanek w podróży po Afryce, a stał się sensem życia. Dorota Pichowicz pokochała Malawi od pierwszego wejrzenia. Choć to miłość trudna, bo trudne jest życie w jednym z najbiedniejszych krajów świata. Choć sama zmaga się z chorobą, to robi, co może, by pomóc. Dzięki niej wsparcie dla Malawi płynie z całej Polski.

