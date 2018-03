Malala Yousafzai, kandydatka do pokojowego Nobla

Foto: PAP/EPA Video: Patryk Rabiega / Fakty Online

Malala Yousafzai, kandydatka do pokojowego Nobla

W piątek zostanie przyznana nagroda pokojowa. W tym roku jedną z najpoważniejszych kandydatek do tego wyróżnienia jest 16-letnia Malala Yousafzai. Pakistanka walczy o prawo do równego dostępu do edukacji w krajach islamskich.

»