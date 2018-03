Najmłodsza laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, walcząca o prawa kobiet do edukacji Malala Yousafzai, odwiedziła w sobotę swoje rodzinne miasto Mingora w pakistańskiej dolinie Swat. Pojawiła się tam po raz pierwszy od zamachu na swoje życie w 2012 roku.

20-letnia aktywistka, laureatka Nobla z 2014 roku, przebywa Pakistanie od czwartku.

- Zawsze marzyłam, abym mogła wrócić do Pakistanu i tam, w pokoju i bez strachu, chodzić po ulicach, spotykać ludzi, rozmawiać z ludźmi - mówiła w swoim emocjonalnym przemówieniu podczas spotkania z premierem Pakistanu w Islamabadzie. - Myślę, że to znów jest mój dawny dom… więc to dzieje się naprawdę i jestem jestem wam wszystkim bardzo wdzięczna - dodała.



W Mingorze, do której Yousafzai wraz z rodziną leciała z Islamabadu śmigłowcem pakistańskiej armii, a w której drogi prowadzące do jej domu były pozamykane ze względów bezpieczeństwa, Malala spotkała się z bliskimi i udała się do szkoły dla chłopców w Guli Bagh, leżącego kilkanaście kilometrów od jej rodzinnego miasta.

Źródło: PAP/EPA/ISPR HANDOUT HANDOUT Malala została postrzelona przez talibów w 2012 roku

Uwielbiana na Zachodzie, znienawidzona przez Talibów

W Pakistanie towarzyszą jej ochroniarze. Szanowana na Zachodzie Yousafzai w ojczyźnie wzbudza bowiem miejscami odmienne emocje. Niektórzy nazywają ją "zagranicznym agentem" opłacanym za działanie przeciw Pakistanowi. Talibowie oskarżają ją o propagowanie zachodniego stylu życia i "nieprzyzwoite" zachowanie, grożąc śmiercią jej samej i jej bliskim.

Dziewczyna wyjechała z Pakistanu w 2012 roku, gdy została postrzelona przez talibów w drodze powrotnej ze szkoły w dolinie Swat, na pograniczu afgańsko-pakistańskim, do której uczęszczała. Została poważnie raniona w głowę i szyję.

Powodem ataku była jej działalność. Od 2009 roku prowadziła bowiem pod pseudonimem Gul Makai bloga o swoich doświadczeniach jako uczennica w Wadi-e Swat. Pisała m.in. o tym, jak talibowie zmuszają do zamykania szkół prywatnych po wprowadzeniu zakazu edukacji dziewcząt. Wraz z nią w ataku ucierpiały jeszcze dwie dziewczyny - Kainat Riaz i Shazia Ramzan.

Po intensywnym leczeniu i rehabilitacji w Anglii Malala zdecydowała się na pozostanie, wraz z rodziną, w Wielkiej Brytanii.

Także po zakończeniu tej wizyty Malala planuje w poniedziałek ostatecznie wrócić do Wielkiej Brytanii.

Źródło: Pool / Cornelius Poppe W 2014 roku 17-latka odebrała pokojową Nagrodę Nobla Za niezłomną postawę młodą Pakistankę nagrodził m.in. Uniwersytet Harvarda, a Parlament Europejski przyznał jej w 2013 roku Nagrodę Sacharowa za zasługi w walce o prawa człowieka. Rok później Malala jako najmłodsza osoba w historii otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla.

W 2017 roku Malala rozpoczęła studia na uniwersytecie w Oksfordzie.

"5 lat temu zostałam postrzelona, bo ktoś chciał powstrzymać mnie przed mówieniem o potrzebie edukacji dziewcząt. Dziś sama wzięłam udział w swoich pierwszych wykładach na Oxfordzie” - pisała na swoim Twitterze wówczas 19-letnia aktywistka.



