Raport międzynarodowej agencji: Iran nie narusza traktatu nuklearnego

"Mam rozmawiać o Iranie bez Iranu? To zaprośmy Iran"

14.02 | - Trudno to nazywać końcowym dokumentem - ocenił w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS były premier Leszek Miller, komentując oświadczenie Jacka Czaputowicza i Mike'a Pompeo kończące konferencję bliskowschodnią w Warszawie. Jak powiedział, gdyby to on organizował konferencję, to najpierw poprosiłby inne strony "o program tej konferencji i projekt końcowej rezolucji". Zwrócił też uwagę na brak najważniejszej strony. - Mam rozmawiać o Iranie bez Iranu? To zaprośmy Iran - powiedział.

