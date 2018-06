MAEA gotowa udzielić pomocy w denuklearyzacji Korei Północnej





Foto: JIM LO SCALZO / PAP/EPA | Video: Reuters TV/TVN24 BiS Kim Dzong Un spotkał się z Donaldem Trumpem w Singapurze

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) z zadowoleniem przyjęła we wtorek amerykańsko-północnokoreańskie oświadczenie podpisane w Singapurze. Wyraziła gotowość do weryfikowania ewentualnej denuklearyzacji KRLD.

"Padły ważne słowa, ale to są tylko deklaracje" Udało się... czytaj dalej » Po historycznym szczycie w Singapurze prezydent USA Donald Trump i północnokoreański przywódca Kim Dzong Un podpisali we wtorek wspólne oświadczenie. Kim zobowiązał się w nim do starań o "całkowitą denuklearyzację" Półwyspu Koreańskiego, a Trump - do udzielenia KRLD gwarancji bezpieczeństwa.

W dokumencie nie sprecyzowano jednak, o jakie konkretnie gwarancje chodzi, ani nie podano konkretnego harmonogramu likwidacji północnokoreańskiego arsenału jądrowego.

CO PODPISALI TRUMP I KIM?

MAEA oferuje pomoc

Trump pokazał Kimowi film z tabletu. "Uważam, że mu się podobało" Kiedy prezydent... czytaj dalej » Yukiya Amano, szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) przekazał we wtorkowym oświadczeniu, że organizacja "jest gotowa podjąć wszystkie działania weryfikacyjne w Korei Północnej, o które mogą wystąpić zainteresowane kraje (...).

Zapewnił również, że MAEA będzie śledzić przyszłe negocjacje między USA a KRLD dotyczące wprowadzania w życie postanowień osiągniętych w Singapurze.

ONZ apeluje, by wspierać

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wezwał społeczność międzynarodową do wsparcia działań na rzecz denuklearyzacji.

- Wdrożenie dzisiejszych i poprzednich porozumień, zgodnie z odpowiednimi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa, będzie wymagało cierpliwości i wsparcia ze strony społeczności międzynarodowej - powiedział rzecznik Guterresa, Stephane Dujarric.

NATO popiera wysiłki

Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg zaapelował o uwolnienie Półwyspu Koreańskiego od broni nuklearnej.

- NATO przyjmuje z zadowoleniem ten historyczny szczyt - oświadczył Stoltenberg. Dodał, że Sojusz "mocno popiera wszelkie wysiłki prowadzące do ostatecznej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego".