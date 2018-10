"Franco dyktator". Protest przed katedrą przeciw przeniesieniu zwłok generała

Tysiące mieszkańców Madrytu zgromadziło się przed katolicką katedrą Almudena, by wyrazić swój sprzeciw wobec planów pochowania w tym miejscu Francisco Franco. Na transparentach nieśli między innymi hasła "Franco dyktator" i "Madryd bez Franco i frankizmu". W sierpniu hiszpański rząd wydał dekret o ekshumacji i przeniesieniu zwłok generała poza podmadryckie mauzoleum wojny domowej w Hiszpanii - Valle de los Caidos.

Hiszpański rząd wcześniej zwrócił się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o zablokowanie pochówku generała Francisco Franco w madryckiej katedrze Almudena. W liście skierowanym do papieża wskazano, iż do nowego grobu dyktatora mogą przybywać przedstawiciele skrajnych organizacji prawicowych propagujących ideologię faszystowską.

"Kościół przyjmuje wszystkich ludzi"

"Katedra może się w przyszłości stać miejscem, do którego będą pielgrzymowały różnego rodzaju organizacje skrajnej prawicy z całej Europy" - napisali w liście do papieża hiszpańscy eurodeputowani, w tym politycy rządzącej krajem Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE), ugrupowania Podemos i Republikańskiej Lewicy Katalonii (ERC).

Na początku października arcybiskup Madrytu kardynał Carlos Osoro zadeklarował, że zgadza się na przeniesienie zwłok generała Franco do katedry Almudena. Stwierdził, że nie może przeciwstawić się pochowaniu zwłok generała, gdyż "Kościół przyjmuje wszystkich ludzi".

W ocenie hiszpańskiego historyka Carlosa Garcii istnieje duże prawdopodobieństwo, że Franco spocznie w krypcie madryckiej katedry Almudena. Wyjaśnił, że władzom archidiecezji w Madrycie w praktyce trudno jest odmówić tego pochówku.

Rodzina generała Franco chce pochówku z honorami państwowymi

- Kluczową kwestią w złożeniu zwłok byłego dyktatora w Almudenie jest fakt, że rodzina Franco posiada w krypcie tej świątyni własny grobowiec. Problem stanowi raczej roszczeniowa postawa potomków generała, którzy chcą, aby został on pochowany z honorami państwowymi, a więc między innymi przy dźwiękach hymnu państwowego i honorowych salwach - powiedział Garcia.

Po wydaniu sierpniowego dekretu przez rząd Sancheza kardynał Osoro sprzeciwiał się ekshumacji Franco z powodu braku zgody ze strony rodziny dyktatora. Zarzucała ona socjalistycznemu gabinetowi Sancheza chęć zemsty na Franco i próbę zyskania sympatii lewicowego elektoratu. Pod koniec września potomkowie generała wskazali jednak Almudenę jako odpowiednie miejsce dla pochówku generała.

Sprawa ekshumacji Franco i przeniesienia jego zwłok poza mauzoleum wojny domowej była jednym z głównych priorytetów rządzącego od czerwca gabinetu socjalistów. Sanchez uzasadniał wydany w tej sprawie w sierpniu dekret "koniecznością poszanowania ofiar wojny" z lat 1936-1939, spoczywających w Dolinie Poległych (Valle de los Caidos). Ponad 33 tysiące zabitych w konflikcie spoczywa tam w sąsiedztwie grobu generała Franco, który zapoczątkował wojnę przewrotem stanu.