Macron: Trump nigdy nie groził wycofaniem USA z NATO

Video: Reuters TV

Trump o Polsce na spotkaniu ze Stoltenbergiem

11.07 | - Są takie kraje jak Polska, które nie zaakceptowałyby gazu. Niech pan przyjrzy się innym krajom, które by go nie przyjęły, bo nie chcą być zakładnikiem Rosji. Niemcy są na przykład zakładnikiem Rosji, ponieważ zależą w tak dużym stopniu od jej energii. My mamy chronić Niemcy, a one kupują energię od Rosji. Proszę to wytłumaczyć - zwrócił się do Jensa Stoltenberga w środę w Brukseli Donald Trump.

