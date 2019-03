"Projekt europejski nie może pozostać więźniem brexitu"

Video: Maria Bilińska / Fakty po południu

Wielka Brytania opuści Unię Europejską 12 kwietnia lub 22 maja

Rada Europejska oficjalnie przesunęła termin brexitu. Teraz w grze są dwie nowe daty "rozwodu" z Unią. Wszystko zależy od głosowania w Izbie Gmin. Jeśli w przyszłym tygodniu Izba Gmin poprze umową brexitową, to brexit nastąpi 22 maja. Jeśli jednak do końca marca umowa brexitowa nie zostanie przegłosowana przez Izbę Gmin, to Unia Europejska pożegna Wielką Brytanię 12 kwietnia. Trzeci scenariusz to odłożenie brexitu w czasie i udział Wielkiej Brytanii w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Byłoby to możliwe, gdyby brytyjscy parlamentarzyści odrzucili umowę, ale jednocześnie poprali też wycofanie wniosku o wyjście z Unii Europejskiej.

»