Prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Theresa May uczestniczyli w piątek w Thiepval w uroczystościach związanych ze stuleciem zakończenia pierwszej wojny światowej. Złożyli wieniec w miejscu pamięci o żołnierzach brytyjskich poległych w bitwie nad Sommą.

11 listopada światowi przywódcy zjadą do Paryża. Upamiętnią rocznicę zakończenia "wielkiej wojny" Polska za chwilę... czytaj dalej » - Pamiętamy o bohaterach, którzy stracili życie w horrorze okopów. (...) Nigdy nie zapomnimy ich ofiary - powiedziała brytyjska premier Theresa May. Dodała, że ta uroczystość to "czas na refleksję nad naszą wspólną historią, ale także czas na spojrzenie przed siebie na naszą wspólną przyszłość".

Bitwa nad Sommą

Bitwa nad Sommą rozpoczęła się 1 lipca 1916 roku na 24-kilometrowym odcinku frontu w pobliżu rzeki w Pikardii w północnej Francji, gdzie brytyjskie i francuskie siły liczyły na pokonanie oddziałów niemieckich. Już pierwszego dnia zginęło 20 tysięcy Brytyjczyków.

Bitwa, zakończona w listopadzie 1916 roku, kosztowała życie ponad 400 tys. Brytyjczyków, 200 tys. Francuzów i ponad 400 tys. Niemców, przy czym alianci zdołali przesunąć linię frontu tylko o 12 kilometrów.



W bitwie, która stała się symbolem wojny pozycyjnej, wzięły udział cztery miliony żołnierzy. Po raz pierwszy w historii wojen zostały w niej wykorzystane czołgi. Używano również śmiercionośnych gazów bojowych.

