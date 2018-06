Macedoński parlament rozpoczął proces ratyfikacji umowy z Grecją





Parlament Macedonii rozpoczął we wtorek proces ratyfikacji historycznego porozumienia zawartego w niedzielę z Grecją o zmianie nazwy państwa macedońskiego - ma się ono nazywać Republika Macedonii Północnej.

Premier Cipras przetrwał. Przed parlamentem protesty Po trzydniowych... czytaj dalej » Deputowani w pierwszym etapie zagłosowali za przyjęciem umowy stosunkiem głosów 69 do 40. Następnie po przejściu przez parlamentarną komisję spraw europejskich tekst wróci do parlamentu na głosowanie na sesji plenarnej, które odbędzie się w najbliższych dniach - być może już w środę albo w piątek.



Aby porozumienie weszło w życie, musi być ratyfikowane przez parlamenty obu krajów. Jesienią ma się w Macedonii odbyć referendum w kwestii zmiany konstytucji, która ma uwzględnić nową nazwę kraju.



Jeśli prezydent Macedonii Gjorge Iwanow zrealizuje swe zapowiedzi i nie podpisze porozumienia, trafi ono jeszcze przed referendum po raz kolejny do parlamentu. Jeśli zostanie tam po raz drugi przyjęte, prezydent będzie zmuszony je podpisać.



Ostatecznie zmianę konstytucji Macedonii musi zatwierdzić parlament większością dwóch trzecich głosów.

Historyczne porozumienie

"Mamy tylko jedną nazwę – Macedonia". Protest przeciw porozumieniu z Grecją Około 1,5 tysiąca... czytaj dalej » Na mocy porozumienia podpisanego w niedzielę w Grecji przez szefów dyplomacji obu krajów, Nikolaosa Kodziasa i Nikołę Dimitrowa, była jugosłowiańska republika zgodziła się na zmianę konstytucyjnej nazwy państwa na Republika Macedonii Północnej, a w zamian Ateny zobowiązały się odstąpić od blokowania integracji Macedonii z Unią Europejską i NATO.

Grecja od 27 lat domagała się od Macedonii zmiany nazwy, twierdząc, że obecna implikuje żądania terytorialne wobec jej własnej prowincji o tej samej nazwie, miejsca urodzenia Aleksandra Wielkiego, a Skopje uzurpuje sobie prawo do greckiego dziedzictwa i historii.



Inicjatorzy osiągniętego porozumienia, premierzy Aleksis Cipras i Zoran Zaew, spotkali się w swoich krajach z ostrym sprzeciwem i zostali wręcz oskarżeni o "narodową kapitulację" w związku z opiniami, że każda ze stron poszła wobec drugiej na zbyt daleko idące ustępstwa.