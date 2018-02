Macedonia zmieniła nazwę lotniska





Foto: EPA/GEORGI LICOVSKI/PAP | Video: Reuters TV Aleksander Macedoński już nie jest patronem lotniska

Macedonia zmieniła w sobotę nazwę lotniska Aleksandra Wielkiego i napis u wejścia do portu lotniczego, by załagodzić spór z Grecją, teraz będzie to Międzynarodowe Lotnisko Skopje. Ateny i Macedonia próbują rozwiązać spór o nazwę kraju i spuściznę historyczną.

Spór ciągnie się od 25 lat. Grecja obawia się, że Macedonia, która od momentu odzyskania niepodległości w 1991 roku używa tej nazwy, może wystąpić z roszczeniami terytorialnymi wobec greckiej prowincji Macedonia. Z tego powodu Ateny od lat blokują wysiłki Skopje, by wstąpić do NATO i Unii Europejskiej.



Rzecz dotyczy również kwestii historycznych, a więc także prawa do przypisywania sobie wszelkich skojarzeń z Aleksandrem Wielkim, zwanym też Macedońskim.



Pod koniec ubiegłego roku premier Macedonii Zoran Zaew oznajmił, że jego kraj jest gotów zrezygnować z roszczeń do spuścizny kulturalnej po Aleksandrze, jeśli pomoże to w rozwiązaniu sporu z Grecją.



Rząd planuje też zmienić nazwę autostrady Aleksandra na "autostradę Przyjaźń".



Ateny przeforsowały na forum Unii Europejskiej oficjalne określenie sąsiedniego kraju: "Była Jugosłowiańska Republika Macedonii".