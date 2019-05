Pierwszy prezydent po zmianie nazwy kraju

Video: tvn24bis

Niesamowite miejsca w Macedonii. "Miasto na wulkanie"

14.04| Co może zaoferować podróżnikom Macedonia? - Nieodkryty, zapomniany, wschód Macedonii. Ona jest tam biedniejsza, ale ma tam fantastyczne warunki takich wiosek. W Berowie można skorzystać z agroturystyki. Moja ukochana miejscowość to Kratowo, miasto na wulkanie - opowiadała podróżniczka, przewodniczka, autorka bloga "Do Macedonii".

