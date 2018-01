Warunek spełniony. Macedonia bliżej Unii Europejskiej





»

Macedoński parlament ratyfikował w poniedziałek układ Macedonii z Bułgarią o "dobrym sąsiedztwie, przyjaźni i współpracy". Zmierza on do zażegnania historycznych sporów w tym regionie, w którym wciąż żywych jest wiele zadawnionych konfliktów etnicznych i terytorialnych.

W nowym układzie obie strony wyrzekają się wzajemnie roszczeń terytorialnych, a Bułgaria zobowiązuje się wspierać starania Macedonii o wejście do Unii Europejskiej i NATO. Przewidziano też "obiektywną" weryfikację wspólnej historii, co - jak zauważa Associated Press - może prowadzić do rewizji podręczników szkolnych.

Podpisanie układu jako warunek postawiła Sofia, by wydać zgodę na rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych Macedonii z Unią Europejską.

Część opozycji protestuje

Szef MSZ Macedonii ostrożnym optymistą w sprawie zgody z Grecją na nazwę jego kraju Macedonia i... czytaj dalej » Istotnym elementem układu jest kompromis dotyczący nazwy języka. Strony zobowiązały się do wzajemnego uznania konstytucyjnej nazwy języka. Przez wiele lat bułgarska nauka utrzymywała, że język macedoński jest bułgarskim dialektem. To stanowisko było akceptowane przez polityków.

Opozycyjna macedońska partia WMRO-DPMNE nie wzięła udziału w głosowaniu nad ratyfikacją układu w ramach protestu przeciwko aresztowaniu jej sześciu deputowanych pod zarzutem udziału w ubiegłorocznej napaści na parlament, mającej uniemożliwić powołanie rządu socjaldemokraty Zorana Zaewa.

WMRO-DPMNE była przeciwna ratyfikacji, uważając, że układ jest "kapitulancki", obarczony "poważnymi wadami" i nie ma w nim zapisu uznającego istnienie macedońskiej mniejszości etnicznej w Bułgarii.

Strona bułgarska ratyfikowała ten układ już wcześniej.