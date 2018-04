Były prezydent Brazylii, 72-letni Luiz Inacio Lula da Silva, odmówił w czwartek zastosowania się do wyroku Sądu Najwyższego, by rozpoczął odbywanie kary 12 lat więzienia za korupcję. Z najbliższymi współpracownikami i zwolennikami zabarykadował się w budynku w Sao Paulo.

Nakaz aresztowania byłego prezydenta. Nadal kandyduje w wyborach Sędzia federalny... czytaj dalej » Sędzia federalny Sergio Moro wydał nakaz aresztowania, zgodnie z którym Luiz Inacio Lula da Silva miał się stawić do piątku wieczorem na jednym z posterunków policji, aby rozpocząć wykonywanie kary więzienia.

Co dalej?

Były prezydent, wraz z najbliższymi współpracownikami i zwolennikami, zabarykadował się w piątek wieczorem w siedzibie związku zawodowego metalowców w Sao Paulo.

Rzecznik policji w Sao Paulo odmówił ujawnienia czy policja użyje siły, aby przewieźć Lulę do więzienia. Takie posunięcie mogłoby spowodować starcia z licznymi zwolennikami Luli da Silvy. Jak informuje agencja Reutersa, adwokaci da Silvy mają negocjować z policją warunki poddania się.

Wcześniej wystąpili oni do Sądu Najwyższego z wnioskiem, aby mógł on nadal odpowiadać z wolnej stopy, wykorzystując do końca możliwości obalenia oskarżeń. Po dwunastogodzinnej, niezwykle zaciętej debacie, wniosek został odrzucony.



Ostrzelano autobusy wyborcze Luli. "Niech walczą ze mną w sondażach" Co najmniej dwa... czytaj dalej » Jak poinformowała hiszpańska agencja EFE, powołując się na źródła sądowe, odrzucony wniosek obrony zawierał argumentację podobną do tej, z jaką adwokaci Luli wystąpili miesiąc wcześniej. Były szef państwa odrzucał oskarżenia o przyjęcie od jednego z koncernów łapówki w postaci nadmorskiego apartamentu.

Manifestacja zwolenników

Siedziba związku zawodowego otoczona jest przez setki zwolenników byłego prezydenta, który zapowiada, że nie zrezygnował jeszcze z powrotu na scenę polityczną. Liczni mówcy biorą go w obronę i określają jego proces i wyrok skazujący jako "polityczne polowanie na czarownice".

- Jesteśmy tu, aby wykazać, że robotnicy stawią opór temu atakowi na demokrację - powiedział przywódca związku metalowców Jorge Nazareno.

Były prezydent Brazylii, 72-letni Luiz Inacio Lula skazany na 12 lat więzienia za korupcję Fot. MARCELO CHELLO/PAP/EPA

