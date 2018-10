Pociąg rozjechał setki ludzi. Stali na torach i świętowali

Video: Reuters

Dziesiątki zabitych i setki rannych w katastrofie kolejowej...

19.10 | W Pendżabie na północy Indii doszło w piątek do katastrofy kolejowej. Pociąg wjechał w tłum setek ludzi zgromadzonych tam na festiwalu z okazji święta Dasara. Ludzie nie usłyszeli nadjeżdżającego składu, bo miały go zagłuszyć fajerwerki - podaje jedna ze indyjskich stacji telewizyjnych. Zginęło co najmniej 50 osób, a ponad 200 zostało rannych - pisze BBC.

