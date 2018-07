Mijają dwa lata od zamachu na dziennikarza. "Bardzo chcę wiedzieć, kto zabił mojego syna"





Zamach na znanego dziennikarza w Kijowie Foto: Wikipedia ( CC BY SA 4.0) Video: MSW Ukrainy Zamach na znanego dziennikarza w Kijowie 20.07. 44-letni Paweł Szeremet zginął w centrum Kijowa, w wyniku eksplozji bomby podłożonej w samochodzie, którym jechał do redakcji radia Vesti. Auto należało do właścicielki "Ukraińskiej Prawdy" i przyjaciółki Szeremeta, Ołeny Prytuły. Śledczy nie wykluczają, że ona także mogła być celem zamachowców. zobacz więcej wideo »

Zamach na Szeremeta Foto: Wikipedia ( CC BY SA 4.0) Video: Twitter.com/Euromaidan PR Zamach na Szeremeta 20.07 | Zamach bombowy w centrum Kijowa. Nie żyje znany dziennikarz Paweł Szeremet, od kilku lat mieszkający i pracujący w Kijowie. Znany krytyk Łukaszenki i Putina. zobacz więcej wideo »

Foto: Wikipedia ( CC BY SA 4.0) | Video: MSW Ukrainy Zamach na Szeremeta miał miejsce w 2016 roku w Kijowie

Dwa lata po zamachu na białoruskiego dziennikarza Pawła Szeremeta sprawa jego zabójstwa w centrum Kijowa wciąż jest daleka od rozwiązania. - Bardzo chciałabym wiedzieć, kto zabił mojego syna – mówi w rozmowie z Polską Agencją Prasową Ludmiła Szeremet.

20 lipca 2016 roku rano w centrum Kijowa w samochodzie, którym jechał Paweł Szeremet zdetonowany został ładunek wybuchowy. Dziennikarz zginął na miejscu. Reporterzy bez Granic "głęboko oburzeni" manipulacją ukraińskich służb - Wystarczy jedna... czytaj dalej »



- Ukraińskie śledztwo trwa. Kiedy pytam o jego wyniki, słyszę, że to dla tamtejszych władz sprawa honoru, ale nie dowiaduję się nic więcej – mówi Ludmiła Szeremiet, matka zamordowanego.



- Władze Ukrainy powinny wyjaśnić tę sprawę. Jeśli to kwestia honoru, to powinni znaleźć winnych, by pokazać, że szanują swoich obywateli, że mają oni prawo czuć, że państwo ich chroni – podkreśla. - W przeciwnym razie to są tylko słowa – dodaje.

Pięć wersji zabójstwa

Paweł Szeremet był jednym z najbardziej znanych białoruskich dziennikarzy. Pracował na Białorusi, w Rosji, a w ostatnich latach przed śmiercią – na Ukrainie, gdzie był związany m.in. z niezależną "Ukraińską Prawdą". Samochód, którym jechał do pracy 20 lipca rano, należał do jego życiowej partnerki Ołeny Prytuły, naczelnej "Ukraińskiej Prawdy".



- Nie ma żadnych rezultatów ani badania ukraińskich śledczych, ani śledztwa dziennikarskiego. Ale wierzę, że to nie jest kwestia polityki, i że poznamy w końcu prawdę – mówi Polskiej Agencji Prasowej Andrej Bastuniec, szef niezależnego Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy (BAŻ).



- Chociaż śledczy mówią o pięciu różnych wersjach zabójstwa, my nie mamy wątpliwości, że było ono związane z działalnością zawodową Pawła – wskazuje Bastuniec.

- Szeremet był profesjonalistą. Pracując na Białorusi, siedział w więzieniu, potem był zmuszony do opuszczenia kraju. Później był czołowym dziennikarzem w Rosji i także musiał wyjechać. Na Ukrainie znowu był wśród najlepszych i został zamordowany – dodaje Bastuniec.

Źródło: president.gov.ua Petro Poroszenko na pogrzebie Pawła Szeremeta

Śledztwo bez rezultatów

Śledztwo w sprawie zamachu na dziennikarza. Media: pominięto wiele wątków, SBU odpowiada Służba... czytaj dalej » Obserwatorzy wskazują, że przyczyny braku postępów w śledztwie mogą być różne – od braku woli politycznej w Kijowie po nieprofesjonalne działania ukraińskich organów ścigania. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zapewniał, że traktuje sprawę priorytetowo, a jego rolą jest "stworzenie warunków, by śledztwo było maksymalnie przejrzyste i obiektywne".



Nie usatysfakcjonowało to jednak środowiska dziennikarskiego. W marcu 2018 roku uczestnicy dyskusji na temat sytuacji mediów, zorganizowanej pod egidą Niezależnego Związku Zawodowego Dziennikarzy Ukrainy (NSŻU) i Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy, wystąpili z apelem do Poroszenki i organów ścigania, domagając się informacji na temat przebiegu i ustaleń śledztwa. Jednym z głównych zarzutów wobec władz jest właśnie utajnienie śledztwa.



Sprawą zajmuje się specjalna grupa śledcza złożona z przedstawicieli ukraińskiej policji, prokuratury generalnej i służby bezpieczeństwa. Badanych jest pięć możliwych wersji: działalność zawodowa na terenie Rosji i Białorusi, działalność dziennikarska na Ukrainie, pomyłka zabójców (celem zamachu mogła być Prytuła), konflikty w życiu osobistym, próba zdestabilizowania sytuacji w kraju.

"Niepokojący sygnał"

W czwartek, w przeddzień drugiej rocznicy śmierci Szeremeta, NSŻU po raz kolejny wezwał władze do zrelacjonowania postępów śledztwa i przyspieszenia go. "Brak postępu w tej głośnej sprawie to niepokojący sygnał dla całego środowiska dziennikarskiego, dla społeczeństwa w ogóle: bezkarność przestępstw wobec ludzi mediów prowadzi do kolejnych przestępstw” – czytamy w oświadczeniu.



W piątek zarówno ukraińscy, jak i białoruscy dziennikarze zamierzają uczcić pamięć Pawła Szeremeta. W Kijowie reporterzy spotkają się o godz. 8 rano na miejscu tragedii - skrzyżowaniu ulic Chmielnickiego i Iwana Franki.

Rodzina dziennikarza i przedstawiciele białoruskich mediów odwiedzą w południe jego grób na cmentarzu Północnym w Mińsku.

Źródło: mvs.gov.ua Paweł Szeremet zginął w Kijowie w wyniku zamachu